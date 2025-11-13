快訊

普發現金1萬元！台東金峰鄉民今在分駐所輕鬆領錢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大武警分局金峰分駐所今天普發現金發放作業，分駐所規畫完善動線，整體流程順暢、秩序井然。圖／大武警分局提供
台東大武警分局金峰分駐所今天普發現金發放作業，分駐所規畫完善動線，整體流程順暢、秩序井然。圖／大武警分局提供

台東縣金峰鄉沒有郵局和銀行，今天由大武警分局金峰分駐所代為發放普發現金1萬元，首日逾20人完成領取。張姓鄉民說，「到分駐所領錢，不用人擠人排隊，真方便」。

金鋒分駐所副所長邱克峰表示，受鳳凰颱風影響，原訂昨天普發現金發放作業，順延至今天發放，現場雖人潮不斷，但事前規畫完善動線，整體流程順暢、秩序井然。

金峰鄉目前是縣內唯一沒有郵局及銀行的鄉鎮，民眾提領錢必須到20分鐘車程的太麻里市區，非常不便，因此，行政院比照過去發放消費券模式，將由警方分駐所代為發放。

早上8點一到，就有鄉民攜證件前往分駐所領錢。鄉親對於能領1萬元現金，都相當開心。張姓鄉民說，他不到3分鐘就領到錢了，速度很快，又不用排隊，真的很方便。

另有鄉民說，「家裡有很多家電老舊了，剛好可以趁政府普發現金，去購買電鍋和電視」。也有鄉民說，領錢時間到11月26日，不急著領，先想好要買什麼東西。

大武警分局也趁此機會加強防詐宣導，提醒鄉親警惕詐騙集團假冒政府或銀行名義，以「現金登記連結」、「普發現金入帳通知」等名目誘導點擊不明連結或提供個資，甚至假冒公務機關謊稱身分遭冒用，進而騙取財物。

分局呼籲鄉親若接獲可疑電話、訊息或連結，務必立即撥打「165反詐騙專線」或洽當地派出所查證。

台東縣金峰鄉沒有郵局和銀行，今天由大武警分局金峰分駐所代為發放普發現金1萬元，首日逾20人完成領取。圖／大武警分局提供
台東縣金峰鄉沒有郵局和銀行，今天由大武警分局金峰分駐所代為發放普發現金1萬元，首日逾20人完成領取。圖／大武警分局提供

普發現金 普發一萬
