普發現金1萬元 郵局多管道幫你輕鬆領

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中華郵政配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，發揮服務據點優勢，提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道，讓民眾輕鬆領取普發現金1萬元，同時舉辦抽獎活動，邀請全民共襄盛舉。

中華郵政表示，普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全臺3,180臺郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全臺城鄉及離島地區。

民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證)。為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政將於 11月24日至11月29日領現首週，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理。

配合臨櫃領現，中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。另推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，讓民眾領現還能享驚喜。

中華郵政表示，各地郵局普發現金作業將依臨櫃民眾實際情形滾動式調整，以提供即時、便捷的服務體驗，郵局已做好充足準備，讓全民輕鬆領現。

普發現金 普發一萬
