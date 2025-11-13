快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

普發一萬元偏鄉造冊 11月13日至26日開放領取

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部表示，交通部中央氣象署已於11月12日晚間解除鳳凰颱風陸上警報，請偏鄉造冊民眾自11月13日起至11月26日，攜帶本人及受託人的健保卡或身分證至登記之派出所或分駐所領取。

財政部說明，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉3個特定偏鄉民眾已於10月24日至10月28日完成偏鄉登記造冊，因鳳凰颱風來襲而延後領取時程。交通部中央氣象署11月12日晚間已發布解除陸上警報，爰請民眾於11月13日起至11月26日兩周內，攜帶本人的健保卡或身分證至登記之派出所或分駐所領取，如果委託他人代為領取，請同時攜帶本人（即委託人）及受託人的健保卡或身分證，請民眾前往領取時務必優先考量自身安全。如未於上述期間領取，仍可按照登記入帳、ATM領現或郵局領現之開放時間自行領取。

財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

普發現金 普發一萬
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風過後 台中國際花毯節今天重新開園

鳳凰颱風受災無健保卡需就醫？衛福部健保署啟動「例外就醫」機制

整理包／鳳凰颱風撲台後減弱！13日全台停班課資訊一次看

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

相關新聞

普發1萬元到手…中市綠營再提「普發5萬」 盧秀燕：市府現在沒錢

「普發現金1萬元」近日陸續入帳，台中市民進黨團上月要求市府普發5萬元並提交報告，今天重提舊事，批評市府提交的報告只是1張...

有錢領不出？民眾普發現金入帳竟遭列「警示帳戶」 銀行局說明

普發現金1萬元首批撥款近日陸續入帳，卻有民眾遭銀行判定「資金流異常」凍結帳戶，導致「看得到吃不到」。金管會指出，已通令所...

普發現金1萬元！台東金峰鄉民今在分駐所輕鬆領錢

台東縣金峰鄉沒有郵局和銀行，今天由大武警分局金峰分駐所代為發放普發現金1萬元，首日逾20人完成領取。張姓鄉民說，「到分駐...

你領了嗎？財長莊翠雲：普發現金已逾千萬人領取

全民普發新台幣1萬元現金上路，財政部長莊翠雲今（13）日在立法院表示，截至12日晚間，全台已超過千萬人完成領取，其中包括...

普發1萬現金臨櫃領 中華郵政送紅包袋加碼抽獎

中華郵政儲匯處處長陳廣蓮、經營策略設計委員會副主委王婉如、副總藍淑貞、台北郵局協理黃良江上午一起出席中華郵政「全民+1 ...

郵局普發萬元已發放385萬筆 11月17日ATM領現、24日再開放臨櫃

首批普發現金1萬元昨（12日）起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。