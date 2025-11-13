警政署：普發一萬期間 加強郵局巡邏警力防各類犯罪

普發現金新台幣一萬元上路。警政署副署長李文章今天說，建議長者直接到郵局領現，是最好的方式；且已通知各縣市警察局，在普發現金期間要加強郵局巡邏警力，防止各類犯罪情事發生。

立法院內政委員會今天邀內政部次長吳堂安、警政署副署長李文章等人列席，就「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李柏毅質詢時表示，普發現金領取方式，哪一種最容易發生詐騙行為。李文章說，目前來看最容易發生詐騙行為的是網路，建議長者如果會使用ATM的話，或是直接到郵局領現，他認為這是最好的方式。

民進黨立委王美惠表示，普發現金從11月24日起，就可以持身分證、健保卡到郵局臨櫃領現，詢問郵局是否已經做好準備。中華郵政公司副總經理陳棟梁說，櫃檯已經安排好、也訓練好行員，且上次民國112年時就有經驗，當時也做得不錯。

王美惠說，擔心長輩去郵局領現金時，周遭會有不肖人士進行詐騙，要求警察機關應加強巡邏。李文章表示，郵局本來就是警察巡邏的重點目標，警政署已經通知各縣市警察局，在普發現金期間要加強郵局巡邏警力，防止各類犯罪情事發生。

民進黨立委張宏陸表示，普發一萬雖然有很多種管道，但在鄉村地區很多民眾往來的都是農會，下次若有類似狀況，是否可以考慮將農會納入發放管道之一；財政部國庫署副署長林秀燕說，下次如果有機會，可以研議看看。

國民黨立委牛煦庭表示，普發一萬至今，受詐騙案件數是否可控；吳堂安說，目前都還可控。牛煦庭說，政府宣傳普發現金的官網只有10000.gov.tw這一個，但他發現還有一個叫pro.10000.gov.tw，這個也是官方網站，到底哪個才是真的。

林秀燕表示，這個是為了廣宣，才先設置；牛煦庭要求，各部會網站應該整合，否則可以模仿、盜用的破口就越多，即便要宣傳，也要集中在同一個網站，各行其事不是好事。