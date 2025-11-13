快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市民進黨議員陳淑華（左四）等人再次要求市府普發現金，即使不發5萬元，也要提出對案。記者陳敬丰／攝影
台中市民進黨議員陳淑華（左四）等人再次要求市府普發現金，即使不發5萬元，也要提出對案。記者陳敬丰／攝影

普發現金1萬元」近日陸續入帳，台中市民進黨團上月要求市府普發5萬元並提交報告，今天重提舊事，批評市府提交的報告只是1張紙，不尊重議會，市長不體察民生。盧秀燕回應，若有錢一定會發，但市府現在沒錢，如果要舉債發錢，需要全體市民有相當共識。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢。陳淑華說，行政院本月開始全民普發1萬元，盧秀燕是否已經登記？盧回答，最近太忙還沒考慮這件事，過去政府普發現金她都會領，並捐出做公益，這次也不例外。

陳淑華進一步表示，市民都在問台中市政府何時普發現金5萬元，民進黨團之前就要求市府用過去賣地收入的1065億元、稅課超收200億元與明年增加的統籌分配稅款295億元，普發現金5萬元，然而市府不但不答應，交給議會的報告還只是一張紙，連個對案都沒有提出來，不尊重議會。

陳俞融批評，盧秀燕總是用「市府沒有錢」推拖，是不是已經不用選舉，才不願意體察民意？否則中央可以舉債普發現金1萬元，台中市府嘴巴上說願意，實際上一毛不拔；陳雅惠表示，其他縣市起碼能講出個數字，台中卻毫無動作；蕭隆澤也強調，有決心要做絕對做得成。

民眾黨議員江和樹則表示，當初行政院長卓榮泰說普發現金是違憲，現在政院又發消息稱「普發1萬元是行政院普發，不是立法院」，完全忘記當初民進黨立委全部反對；回到台中市普發現金，這是假議題，但假議題已經生效，老百姓會怨沒不怨少，市府態度究竟如何？

盧秀燕重申，她執政至今市府歲入歲出共短絀9億元，稅收短徵17億元，今年預估也會短徵，真的沒有錢；身為地方首長，有錢大家都會分，這是市民的錢，也是大家喜歡的事情，但不只台中，六都都沒有普發現金，地方稅收要繳給中央，建設仰賴補助款，財政都很辛苦。

盧秀燕指出，台中市民最希望的是先減債，她上任時市民平均負債3.4萬元，現在已經不到3萬元，正是因為財政紀律良好；若要舉債發錢，需要相當的市民共識，以及議會的共識。她也提到，民進黨立委王義川早就說過，普發現金是假議題，要求普發現金的人去看影片就知道了。

台中市長盧秀燕表示，市民最希望的是減債，若要舉債普發現金，需要得到市民相當共識。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，市民最希望的是減債，若要舉債普發現金，需要得到市民相當共識。記者陳敬丰／攝影
民眾黨議員江和樹指出，普發現金是假議題，他也反對，但是假議題已經生效，老百姓怨沒不怨少。記者陳敬丰／攝影
民眾黨議員江和樹指出，普發現金是假議題，他也反對，但是假議題已經生效，老百姓怨沒不怨少。記者陳敬丰／攝影

普發現金 普發一萬
相關新聞

郵局普發萬元已發放385萬筆 11月17日ATM領現、24日再開放臨櫃

首批普發現金1萬元昨（12日）起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，截...

普發萬元已7件詐欺 最高財損367萬 已109個易混淆網址停權一年

普發現金一萬元陸續入帳，立法院內政委員會今邀各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部常務次長吳堂安表示，截至10日已通報移...

批普發現金是「最廉價買票」！王婉諭曝領取理由：發揮在更有用之處

政府拍板「普發現金一萬元」引發社會熱議。時代力量黨主席王婉諭11日在臉書發文表態，明確表示「反對普發現金」，宣布將在領取後，立刻將一萬元全數捐出，強調「即使政治人物決定普發，我們仍能選擇讓這筆錢更有意義地被使用」。

普發1萬元到手…中市綠營再提「普發5萬」 盧秀燕：市府現在沒錢

「普發現金1萬元」近日陸續入帳，台中市民進黨團上月要求市府普發5萬元並提交報告，今天重提舊事，批評市府提交的報告只是1張...

你領了嗎？財長莊翠雲：普發現金已逾千萬人領取

全民普發新台幣1萬元現金上路，財政部長莊翠雲今（13）日在立法院表示，截至12日晚間，全台已超過千萬人完成領取，其中包括...

普發1萬現金臨櫃領 中華郵政送紅包袋加碼抽獎

中華郵政儲匯處處長陳廣蓮、經營策略設計委員會副主委王婉如、副總藍淑貞、台北郵局協理黃良江上午一起出席中華郵政「全民+1 ...

