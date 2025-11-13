普發1萬元到手…中市綠營再提「普發5萬」 盧秀燕：市府現在沒錢

「普發現金1萬元」近日陸續入帳，台中市民進黨團上月要求市府普發5萬元並提交報告，今天重提舊事，批評市府提交的報告只是1張紙，不尊重議會，市長不體察民生。盧秀燕回應，若有錢一定會發，但市府現在沒錢，如果要舉債發錢，需要全體市民有相當共識。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢。陳淑華說，行政院本月開始全民普發1萬元，盧秀燕是否已經登記？盧回答，最近太忙還沒考慮這件事，過去政府普發現金她都會領，並捐出做公益，這次也不例外。

陳淑華進一步表示，市民都在問台中市政府何時普發現金5萬元，民進黨團之前就要求市府用過去賣地收入的1065億元、稅課超收200億元與明年增加的統籌分配稅款295億元，普發現金5萬元，然而市府不但不答應，交給議會的報告還只是一張紙，連個對案都沒有提出來，不尊重議會。

陳俞融批評，盧秀燕總是用「市府沒有錢」推拖，是不是已經不用選舉，才不願意體察民意？否則中央可以舉債普發現金1萬元，台中市府嘴巴上說願意，實際上一毛不拔；陳雅惠表示，其他縣市起碼能講出個數字，台中卻毫無動作；蕭隆澤也強調，有決心要做絕對做得成。

民眾黨議員江和樹則表示，當初行政院長卓榮泰說普發現金是違憲，現在政院又發消息稱「普發1萬元是行政院普發，不是立法院」，完全忘記當初民進黨立委全部反對；回到台中市普發現金，這是假議題，但假議題已經生效，老百姓會怨沒不怨少，市府態度究竟如何？

盧秀燕重申，她執政至今市府歲入歲出共短絀9億元，稅收短徵17億元，今年預估也會短徵，真的沒有錢；身為地方首長，有錢大家都會分，這是市民的錢，也是大家喜歡的事情，但不只台中，六都都沒有普發現金，地方稅收要繳給中央，建設仰賴補助款，財政都很辛苦。