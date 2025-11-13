普發一萬正式發放 莊翠雲：已有超過一千萬人領到

普發一萬預登記與直接入帳首波已於12日入帳，財政部長莊翠雲13日在立法院表示，截至12日止，包括直接入帳458萬人，以及5日至9日完成預登記與10日首日登記共588萬人，合計共1,046萬人已領到一萬元。

立院財委會13日邀請財政部、主計總處等針對「經濟成長讓全民共享」進行專題報告。民進黨立委李坤城質詢時詢問普發現金的發放情形。莊翠雲表示，截至12日止，已有超過千萬人領到1萬元，包括符合直接入帳資格的約458萬人，以及5日至10日完成登記入帳並經系統檢核成功者約588萬人。

財政部提醒，請民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，另「全民+1政府相挺」官網13日起開放民眾查詢登記結果，查詢方式係進入官網首頁（https://10000.gov.tw）點選「查詢登記結果」，且一次只能查詢一位，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。

財政部表示，民眾對普發現金作業如有疑問，可撥打1988客服專線（服務時間每日8時30分至18時30分）詢問，或至官網點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。該部再次呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。