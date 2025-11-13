數發部搶占109個類普發網址 金管會兩招備戰 ATM 領現

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

普發現金一萬元陸續入帳，針對防止詐騙，立法院內政委員會13日邀各部會報告說明。數發部為杜絕有心人士搶先註冊相近網址，數發部已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」一年使用權。金管會辦理17日將開放的ATM領現，針對15家銀行及郵局給予兩項提醒。

內政委員會今邀內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

數發部表示，其與財政部共同建立「普發現金網站單一入口」（10000.gov.tw）。為確保資訊一致，數發部亦訂定執行程序，要求所有部會的宣導資料均集中於此單一網站發布。民眾只要認明10000.gov.tw這個唯一官網，就能獲得最正確的資訊，避免遭偽冒網站誤導或詐騙。

數發部提及，已協調財政部、警政署、金管會及台灣網路資訊中心（TWNIC），建立偽冒網站的快速阻斷機制。金管會每日監測，一旦發現可疑網站，立即通報國庫署確認；經確認為偽冒網站後，便通報TWNIC執行「網站停止解析」作業，在第一時間阻斷民眾連結至偽冒網站。

數發部指出，其也與國庫署、警政署及TWNIC合作，啟動.tw網域的自動掃描機制。TWNIC每日掃描新增網址，若發現與10000.gov.tw相似的高風險網址，即由數發部彙整並送交國庫署判讀，確認為詐騙網站後，即通知TWNIC停止解析。

此外，為杜絕有心人士搶先註冊相近網址，數發部已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」一年使用權，從源頭防堵詐騙機會。

金管會表示，其依任務分工作為「ATM領現組」之主政機關，主要任務為督導相關ATM設機行配合ATM現金發放事宜，亦為「打擊詐欺組」之協辦機關，配合主辦機關行政院打擊詐欺指揮中心，辦理涉詐防制工作等相關事宜。

金管會指出，其督導該次擔任普發現金之16家ATM設機行，辦理以ATM領現方式領取普發現金一萬元發放事宜，ATM領現方式將於11月17日零時起開放。

金管會說明，其中8家公股行庫為：台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行及台灣中小企業銀行。

金管會也說，其中7家民營銀行為：國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、永豐商業銀行、元大商業銀行及台北富邦商業銀行，及中華郵政公司。

為落實開放前後之整備情形及防制詐騙相關作業，金管會於11月7日函請各ATM設機行，配合以下事項：

一、於ATM領現開放日前確認各項整備作業、開放後妥適控管行內外ATM狀況，以確保ATM運作無虞。另為避免供鈔不足情事，適時提高ATM補鈔頻率。

二、如遇民眾ATM領現排隊等候，適時引導民眾至鄰近之ATM領取，或告知民眾得採其他適合方式領取。加強行內ATM巡視，及提醒行外ATM設置據點合作單位，注意疑似詐騙行為。如遇可疑網站或訊息，可立即撥打165反詐騙專線洽詢。

