你領了嗎？財長莊翠雲：普發現金已逾千萬人領取

全民普發新台幣1萬元現金上路，財政部長莊翠雲今（13）日在立法院表示，截至12日晚間，全台已超過千萬人完成領取，其中包括約458萬名直接入帳者，此外，11月5日至10日期間完成預登記並通過系統檢核的民眾，約588萬人。

「全民+1政府相挺」官網自從10日起全面開放登記，並於今日起提供查詢功能，民眾輸入身分證統一編號及健保卡號就能確認發放結果。財政部提醒，若因資料錯誤導致登記或入帳失敗，系統將提示原因並開放重新登記；如果想要手拿現金，也可改採17日正式上路的ATM領現或24日開放的郵局臨櫃領取。

立法院財委會今天針對「如何縮短所得差距與改善相對貧窮」進行專題報告，針對普發領取方式，民進黨立委李坤城建議，多數民眾持有郵局帳戶，如果未來政府普發現金、補貼或年金可統一發放至郵局帳戶，以降低詐騙風險。莊翠雲則回應，相關規劃需透過跨部會討論。