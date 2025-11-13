普發現金7件詐騙最高損367萬元 財政部攔截17.6萬封簡訊

普發現金一萬元陸續入帳，針對防止詐騙，立法院內政委員會13日邀各部會報告說明。內政部表示，統計至11月10日，計有7件被害案件發生，最高財損367萬餘元。財政部表示，打詐成果由行政院打擊詐欺指揮中心彙整，截至11月3日已攔截簡訊17萬6,710則。

內政委員會今邀內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

內政部表示，警政署自9月11日要求各警察機關籌組專案小組，針對普發現金政策，加強蒐報詐欺廣告簡訊、社群媒體帳號及網站，阻斷詐欺資訊來源，並積極溯源偵辦。自9月12日起至11月10日止，通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。

內政部指出，統計至11月10日，計有7件被害案件發生：1件為釣魚郵件（連結假冒普發現金網站盜刷信用卡），財損為新台幣5萬餘元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶（卡片），財損0元。

內政部說明，警政署於7月12日即接獲檢舉，在社群網路流傳，有民眾接獲假冒中央存款保險公司發送「普發1萬元」之釣魚連結，旋即將該假冒網站通報下架，並交由刑事警察局主動調查詐騙簡訊發送來源，於7月21日查獲假基地台設備發送該釣魚訊息之犯嫌。

有關跨部會合作機制，內政部表示，8月20日數發部召集有關部會，共同研商「普發業務-偽冒網站快速RPZ程序」會議，決議若出現偽冒普發現金網站，由財政部配合財金資訊股份有限公司主動蒐報，並與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）研議快速下架通報流程。

財政部表示，打詐成果由行政院打擊詐欺指揮中心彙整，截至11月4日止，已停止解析涉詐網站7組（內政部3組、財政部4組）、下架涉詐廣告56則、下架與停權涉詐帳號50組；另截至11月3日止，攔阻簡訊內容具「普發現金」專案有關之境外及商業簡訊176,710則。