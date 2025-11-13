快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

普發1萬現金臨櫃領 中華郵政送紅包袋加碼抽獎

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
中華郵政表示普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3,180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。記者蘇健忠／攝影
中華郵政表示普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3,180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。記者蘇健忠／攝影

中華郵政儲匯處處長陳廣蓮、經營策略設計委員會副主委王婉如、副總藍淑貞、台北郵局協理黃良江上午一起出席中華郵政「全民+1 政府相挺」臨櫃領普發1萬現金說明會，由世新大學啦啦隊開場表演，隨後說明郵局提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道，讓民眾輕鬆領取普發現金1萬元，同時舉辦抽獎活動，邀請全民共襄盛舉。

中華郵政表示普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3，180台郵局ATM提供全天候服務，11 月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。民眾臨櫃務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證）。為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政將於11月24日至11月29日領現首周，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務／無障礙窗口辦理。

中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。另推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，讓民眾領現還能享驚喜。

中華郵政「全民+1 政府相挺」臨櫃領普發1萬現金說明會，由世新大學啦啦隊開場表演。記者蘇健忠／攝影
中華郵政「全民+1 政府相挺」臨櫃領普發1萬現金說明會，由世新大學啦啦隊開場表演。記者蘇健忠／攝影
中華郵政表示普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3,180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。記者蘇健忠／攝影
中華郵政表示普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3,180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。記者蘇健忠／攝影
中華郵政儲匯處處長陳廣蓮（左起）、經營策略設計委員會副主委王婉如、副總藍淑貞、台北郵局協理黃良江上午一起出席中華郵政「全民+1 政府相挺」臨櫃領普發1萬現金說明會，說明郵局提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道，讓民眾輕鬆領取普發現金1萬元，同時舉辦抽獎活動，邀請全民共襄盛舉。記者蘇健忠／攝影
中華郵政儲匯處處長陳廣蓮（左起）、經營策略設計委員會副主委王婉如、副總藍淑貞、台北郵局協理黃良江上午一起出席中華郵政「全民+1 政府相挺」臨櫃領普發1萬現金說明會，說明郵局提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道，讓民眾輕鬆領取普發現金1萬元，同時舉辦抽獎活動，邀請全民共襄盛舉。記者蘇健忠／攝影

普發現金 普發一萬
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰來襲！觀音老婦不敵強風跌倒無法起身 波麗士即刻救援

鳳凰颱風受災無健保卡需就醫？衛福部健保署啟動「例外就醫」機制

普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

光復郵筒竟被網售最高開價6千元 中華郵政緊急回收17座

相關新聞

郵局普發萬元已發放385萬筆 11月17日ATM領現、24日再開放臨櫃

首批普發現金1萬元昨（12日）起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，截...

普發1萬元到手…中市綠營再提「普發5萬」 盧秀燕：市府現在沒錢

「普發現金1萬元」近日陸續入帳，台中市民進黨團上月要求市府普發5萬元並提交報告，今天重提舊事，批評市府提交的報告只是1張...

普發萬元已7件詐欺 最高財損367萬 已109個易混淆網址停權一年

普發現金一萬元陸續入帳，立法院內政委員會今邀各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部常務次長吳堂安表示，截至10日已通報移...

批普發現金是「最廉價買票」！王婉諭曝領取理由：發揮在更有用之處

政府拍板「普發現金一萬元」引發社會熱議。時代力量黨主席王婉諭11日在臉書發文表態，明確表示「反對普發現金」，宣布將在領取後，立刻將一萬元全數捐出，強調「即使政治人物決定普發，我們仍能選擇讓這筆錢更有意義地被使用」。

你領了嗎？財長莊翠雲：普發現金已逾千萬人領取

全民普發新台幣1萬元現金上路，財政部長莊翠雲今（13）日在立法院表示，截至12日晚間，全台已超過千萬人完成領取，其中包括...

普發1萬現金臨櫃領 中華郵政送紅包袋加碼抽獎

中華郵政儲匯處處長陳廣蓮、經營策略設計委員會副主委王婉如、副總藍淑貞、台北郵局協理黃良江上午一起出席中華郵政「全民+1 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。