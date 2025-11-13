普發1萬現金臨櫃領 中華郵政送紅包袋加碼抽獎

中華郵政儲匯處處長陳廣蓮、經營策略設計委員會副主委王婉如、副總藍淑貞、台北郵局協理黃良江上午一起出席中華郵政「全民+1 政府相挺」臨櫃領普發1萬現金說明會，由世新大學啦啦隊開場表演，隨後說明郵局提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道，讓民眾輕鬆領取普發現金1萬元，同時舉辦抽獎活動，邀請全民共襄盛舉。

中華郵政表示普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3，180台郵局ATM提供全天候服務，11 月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。民眾臨櫃務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證）。為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政將於11月24日至11月29日領現首周，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務／無障礙窗口辦理。