郵局普發萬元已發放385萬筆 11月17日ATM領現、24日再開放臨櫃

首批普發現金1萬元昨（12日）起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，截至今天已發放385萬筆，11月17日起，全台3180台郵局ATM提供領現服務，11月24日起，全台1294家郵局開放可於郵局櫃檯領現。

中華郵政表示，後續全台3180台ATM領現服務將於11月17日啟動；全台1294家郵局臨櫃領現將於11月24日開放。民眾可依自身便利性，選擇最適合的領取方式。另外，登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現均在2026年4月30日截止。

中華郵政儲匯處長陳廣蓮說明，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。

為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，陳廣蓮表示，中華郵政將於11月24日至11月29日領現首周，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數，實施單、雙號分流措施。

尾數單號民眾於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾於星期二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務／無障礙窗口辦理。

陳廣蓮說，配合臨櫃領現，中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺為設計特製限量精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，也可紀念收藏。

另也推出加碼活動，陳廣蓮表示，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，臨櫃領取抽獎總價值150萬元、登記入帳獎品總價值120萬元。

陳廣蓮指出，郵局儲戶2800萬戶，昨天首批普發現金入帳採郵局帳戶者近36%，於12日完成普發現金首批發放，涵蓋「直接入帳」及民眾「登記入帳」2大管道，總計發放374萬2947筆，其中登記入帳占35.5%，直接入帳占64.5%，普發款項已送達民眾指定的郵局儲金帳戶，今天再有約11萬多筆登記入帳。

陳廣蓮表示，選擇郵局帳戶登記入帳者，普發1萬元入帳後，掃碼綁定行動郵局和台灣PAY，登記普發萬元現金後，綁定用行動支付消費，不限金額，就可以抽獎。