聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今邀各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部常務次長吳堂安表示，統計至本月10日單件財損最高367萬元。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今邀各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部常務次長吳堂安表示，統計至本月10日單件財損最高367萬元。記者張曼蘋／攝影

普發現金一萬元陸續入帳，立法院內政委員會今邀各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部常務次長吳堂安表示，截至10日已通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個；相關詐欺被害案件共發生7件，單件財損最高367萬元。數發部表示，已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」1年使用權。

內政委員會今邀內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

吳堂安今表示，統計9月12日起到11月10日止，通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。政府9月起籌備普發現金工作時，警政署就持續追蹤與「普發現金」相關詐欺被害案件，統計至本月10日，共7件被害案件發生，1件為連結假冒普發現金網站盜刷信用卡的釣魚郵件，財損5萬多元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬多元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶（卡片），財損0元。

數位發展部書面報告指出，網站上線前已經完成程式碼檢測、弱點掃描及滲透測試等嚴格資安檢測，另已協調財政部、警政署、金管會及台灣網路資訊中心（TWNIC），建立偽冒網站的快速阻斷機制。由金管會每日監測，一旦發現可疑網站，立即通報國庫署確認；經確認為偽冒網站後，便通報TWNIC執行「網站停止解析」作業，在第一時間阻斷連結至偽冒網站，以降低詐騙風險。

數發部表示，TWNIC每日掃描新增網址，如果發現與10000.gov.tw相似的高風險網址，即由數發部彙整並送交國庫署判讀，確認為詐騙網站後，並通知TWNIC停止解析。且為杜絕有心人士搶先註冊相近網址，已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」一年使用權，從源頭防堵詐騙。

相關新聞

郵局普發萬元已發放385萬筆 11月17日ATM領現、24日再開放臨櫃

首批普發現金1萬元昨（12日）起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，截...

普發萬元已7件詐欺 最高財損367萬 已109個易混淆網址停權一年

普發現金一萬元陸續入帳，立法院內政委員會今邀各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部常務次長吳堂安表示，截至10日已通報移...

批普發現金是「最廉價買票」！王婉諭曝領取理由：發揮在更有用之處

政府拍板「普發現金一萬元」引發社會熱議。時代力量黨主席王婉諭11日在臉書發文表態，明確表示「反對普發現金」，宣布將在領取後，立刻將一萬元全數捐出，強調「即使政治人物決定普發，我們仍能選擇讓這筆錢更有意義地被使用」。

普發一萬進帳換鎖戶 民眾有錢領不出

普發1萬元首波入帳後，意外又掀起銀行鎖戶潮，不少民眾在網上抱怨帳戶收了1萬後立刻被鎖。昨（12）日在網上陸續有民眾發文指...

民進黨強調普發現金是政院 王鴻薇：國人不是傻子也没失憶

立法院日前三讀韌性特別預算，確認超徵稅收普發全民萬元。不過，原本極力反對的民進黨，現在不但大肆宣揚普發現金，還強調這筆錢...

普發一萬符合直接入帳資格 官網13日起開放查詢

「全民+1政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於今年11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放...

