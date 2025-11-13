普發萬元已7件詐欺 最高財損367萬 已109個易混淆網址停權一年

普發現金一萬元陸續入帳，立法院內政委員會今邀各部會就防詐及查緝作為專題報告。內政部常務次長吳堂安表示，截至10日已通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個；相關詐欺被害案件共發生7件，單件財損最高367萬元。數發部表示，已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」1年使用權。

內政委員會今邀內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

吳堂安今表示，統計9月12日起到11月10日止，通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。政府9月起籌備普發現金工作時，警政署就持續追蹤與「普發現金」相關詐欺被害案件，統計至本月10日，共7件被害案件發生，1件為連結假冒普發現金網站盜刷信用卡的釣魚郵件，財損5萬多元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬多元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶（卡片），財損0元。

數位發展部書面報告指出，網站上線前已經完成程式碼檢測、弱點掃描及滲透測試等嚴格資安檢測，另已協調財政部、警政署、金管會及台灣網路資訊中心（TWNIC），建立偽冒網站的快速阻斷機制。由金管會每日監測，一旦發現可疑網站，立即通報國庫署確認；經確認為偽冒網站後，便通報TWNIC執行「網站停止解析」作業，在第一時間阻斷連結至偽冒網站，以降低詐騙風險。

數發部表示，TWNIC每日掃描新增網址，如果發現與10000.gov.tw相似的高風險網址，即由數發部彙整並送交國庫署判讀，確認為詐騙網站後，並通知TWNIC停止解析。且為杜絕有心人士搶先註冊相近網址，已預先註冊109個易混淆的「類普發網址」一年使用權，從源頭防堵詐騙。