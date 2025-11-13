普發一萬進帳換鎖戶 民眾有錢領不出

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
普發1萬元首波入帳後，意外又掀起銀行鎖戶，不少民眾在網上抱怨帳戶收了1萬後立刻被鎖。圖／本報資料照片
普發1萬元首波入帳後，意外又掀起銀行鎖戶潮，不少民眾在網上抱怨帳戶收了1萬後立刻被鎖。昨（12）日在網上陸續有民眾發文指出，剛取得普發現金，才打算要領出卻發現因為系統判定「資金流異常」而凍結。

多名網友表示，普發款入帳後立刻無法提款、轉帳。銀行主管表示，近年詐團常利用「沉睡帳戶」與「短時間多筆入帳」作為人頭戶或洗錢手法，一旦系統偵測到長期無交易卻突然入帳，或是與帳戶過往行為模式明顯不同，便會自動啟動暫時性控管，以避免資金遭詐團利用。但主管也坦言，普發款屬單次大規模同時入帳，確實可能讓部分模型過度敏感，導致「誤判」。

不少民眾留言表示，帳戶被鎖後流程相當繁瑣，必須親赴銀行臨櫃才能處理，且常被要求一個月內保持4至5次交易，連續三個月後才能完全解除控管，提醒大家「要有心理準備，真的很麻煩」。銀行業者則呼籲，若帳戶平日鮮少使用，可提前啟用、留存固定交易紀錄，以降低誤鎖機率。

普發現金 普發一萬
