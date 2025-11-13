快訊

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

台股開低走高再拚28,000點 台積電跌15元、開1,460元

民進黨強調普發現金是政院 王鴻薇：國人不是傻子也没失憶

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
普發全民萬元陸續進入民眾帳戶，原本極力反對的民進黨，現在不但大肆宣揚普發現金，還強調這筆錢是政院發的不是立院。國民黨立委王鴻薇批評，民進黨現在竟然發文想洗記憶，這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。圖取自王鴻薇臉書
普發全民萬元陸續進入民眾帳戶，原本極力反對的民進黨，現在不但大肆宣揚普發現金，還強調這筆錢是政院發的不是立院。國民黨立委王鴻薇批評，民進黨現在竟然發文想洗記憶，這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。圖取自王鴻薇臉書

立法院日前三讀韌性特別預算，確認超徵稅收普發全民萬元。不過，原本極力反對的民進黨，現在不但大肆宣揚普發現金，還強調這筆錢是政院發的不是立院。國民黨立委王鴻薇批評，如果不是大罷免大失敗，民進黨不會普發現金一萬，民進黨現在竟然發文想洗記憶，這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。

王鴻薇表示，這幾天，已經有許多民眾陸陸續續收到普發現金1萬元，對於能夠督促政府還稅於民。不但是國民黨的承諾，也是全國民意對抗執政黨一場重大的勝利。

王鴻薇說，然而，民進黨竟然發文「普發現金是行政院發的不是立法院」想洗記憶，完全忘記民進黨是如何反對普發現金那些嘴臉，但是國人不是傻子、也没有失憶。

王鴻薇表示，她身為兩次「還稅於民」（普發現金6000、10000）首位提議人，民進黨的嘴臉她記得太清楚了。今年從在野黨提出法案超收稅金還稅於民開始，為了「大罷免」的民進黨上上下下，根本就無視民意，立法院民進黨吳思瑤跟柯建銘為首，高喊發錢違憲，行政院卓榮泰更是在普發現金提案還沒實行，就違反憲法職權擅自主張違憲不打算遵守。引起國人眾怒。

王鴻薇說，如果不是大罷免大失敗，民進黨不會「普發現金一萬」。

王鴻薇表示，在鄰近726大罷免投票日前，賴清德的團結十講中公然拒絕發放普發現金，席間貴婦還附和說「一萬塊買個菜就沒了，我們不需要啦！齁。」卓榮泰更是飄了，公開發言「普發1萬元只能買遙控飛機、冰箱 。」拒絕發放。但這其中最瘋的還是立委沈伯洋，連還稅於民都可以扯到抗中保台，到處說這是配合中共窮台策略。

王鴻薇說，如今經過與民進黨、行政院、賴清德的長期抗戰，人民終於拿到應該屬於他們的「還稅於民」，這是人民的意志戰勝執政黨的成果，民進黨卻發文，要人民感謝行政院，當然讓人生氣，她要正告民進黨，「普發現金一萬」不是民進黨、行政院的，是人民的，能示範這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。

普發現金 普發一萬
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴清德點名韓國瑜要聲援沈伯洋 王鴻薇：已被視為2028假想敵

補充保費新制急喊停 王鴻薇：民進黨缺錢就找股民開刀

吳音寧掌台肥破局 王鴻薇：賴清德這次要震怒蔡英文？

台中豬場業者被收押 王鴻薇斷言政治辦案：接著是市府官員

相關新聞

批普發現金是「最廉價買票」！王婉諭曝領取理由：發揮在更有用之處

政府拍板「普發現金一萬元」引發社會熱議。時代力量黨主席王婉諭11日在臉書發文表態，明確表示「反對普發現金」，宣布將在領取後，立刻將一萬元全數捐出，強調「即使政治人物決定普發，我們仍能選擇讓這筆錢更有意義地被使用」。

民進黨強調普發現金是政院 王鴻薇：國人不是傻子也没失憶

立法院日前三讀韌性特別預算，確認超徵稅收普發全民萬元。不過，原本極力反對的民進黨，現在不但大肆宣揚普發現金，還強調這筆錢...

普發一萬符合直接入帳資格 官網13日起開放查詢

「全民+1政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於今年11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放...

普發一萬入帳 鄧凱勛批綠收割：之前造謠抹黑當大家失憶？

普發現金一萬元今陸續入帳，國民黨前發言人鄧凱勛今批評，「拚領一萬，找國民黨；收割一萬，找民進黨，」當初造謠抹黑撕裂社會，...

郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務

首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，今天已發放3...

普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢

不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。