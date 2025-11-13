快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
王婉諭批評普發現金是最廉價的買票方式，鼓勵有餘裕民眾捐出，讓一萬元成為善的力量。 聯合報系資料照
不少民眾已領到普發現金一萬元，時代力量黨主席王婉諭11日在臉書發文表態，明確「反對普發現金」，宣布她將在領取後，立刻將一萬元全數捐出，強調「即使政治人物決定普發，我們仍能選擇讓這筆錢更有意義地被使用」。

王婉諭表示，兩年前政府普發6,000元時她就反對，如今加碼至一萬元，她的立場依然不變。她指出，台灣仍有許多急需公共資源挹注的領域，包括勞保、健保、年金制度改革的財務缺口，以及公托、公幼、社會住宅與青少年關懷等問題。

「醫護、警消、社工等助人工作者，也都需要我們幫助。」王婉諭強調，與其發現金「買短期的歡喜」，政府應該針對稅收超徵的估算方式、貨物稅與燃料稅等制度性問題進行改革，「普發現金，就是最廉價的買票方式，我無法認同。」

儘管反對政策，王婉諭仍決定照規定領取，但她強調：「拒領也不會讓這筆錢去解決我看到的問題。所以，我選擇用自己的的方式，來改變我眼中的社會。」

她宣布，將把自己的一萬元捐給原本在南投仁愛鄉、後改遷至竹東的「親愛愛樂」弦樂團，一個致力於扶助原鄉孩童學音樂的團體。「我看過孩子們的表演，也看過他們眼中那份光，這樣的努力值得支持。」她表示，將購買20張門票邀請更多人認識這個團體，並希望透過行動，讓更多人了解善用資源的重要性。

王婉諭也分享家庭討論的過程。她提到，自己向孩子說明要捐出這筆錢後，孩子思考一晚，回來對她說：「那我們想捐給時代力量。」由於未成年不能捐贈政治獻金，王婉諭決定讓孩子保留三萬元用於課外學習，並以個人名義額外捐出三萬元給時代力量，「希望他們看到，社會改變也可以從自己開始。」

王婉諭最後呼籲，有餘裕的民眾能思考如何讓這筆「普發一萬」發揮最大社會效益，無論是捐給公益團體、議題倡議組織或弱勢團體，都是一種積極選擇。她認為「資源分配，就是一種價值判斷。即使政治人物決定普發現金，我們仍然可以讓這一萬元，發揮在更有用的地方」。呼籲社會一起讓這「一萬元的力量」積沙成塔，轉化為更多善的累積。

相關新聞

批普發現金是「最廉價買票」！王婉諭曝領取理由：發揮在更有用之處

政府拍板「普發現金一萬元」引發社會熱議。時代力量黨主席王婉諭11日在臉書發文表態，明確表示「反對普發現金」，宣布將在領取後，立刻將一萬元全數捐出，強調「即使政治人物決定普發，我們仍能選擇讓這筆錢更有意義地被使用」。

民進黨強調普發現金是政院 王鴻薇：國人不是傻子也没失憶

立法院日前三讀韌性特別預算，確認超徵稅收普發全民萬元。不過，原本極力反對的民進黨，現在不但大肆宣揚普發現金，還強調這筆錢...

普發一萬符合直接入帳資格 官網13日起開放查詢

「全民+1政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於今年11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放...

普發一萬入帳 鄧凱勛批綠收割：之前造謠抹黑當大家失憶？

普發現金一萬元今陸續入帳，國民黨前發言人鄧凱勛今批評，「拚領一萬，找國民黨；收割一萬，找民進黨，」當初造謠抹黑撕裂社會，...

郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務

首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，今天已發放3...

普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢

不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://100...

