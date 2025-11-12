快訊

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

狗狗障礙賽驚見「彈簧狗」 驚人彈跳力萬人看傻眼：牠根本是在飛吧

普發一萬符合直接入帳資格 官網13日起開放查詢

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

「全民+1政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於今年11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。財政部表示，預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功之民眾，普發現金將於11月12日入帳，屬直接入帳民眾普發現金亦在同一天入帳。

財政部說明，民眾凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。針對目前已例行性領取政府津貼或年金的民眾，包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，普發現金亦將於11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

財政部提醒，請民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，另「全民+1政府相挺」官網自114年11月13日起開放民眾查詢登記結果，查詢方式係進入官網首頁（https://10000.gov.tw）點選「查詢登記結果」→輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果，且一次只能查詢一位，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。

財政部表示，民眾對普發現金作業如有疑問，可撥打1988客服專線（服務時間每日8時30分至18時30分）詢問，或至官網點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。該部再次呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。

普發現金 普發一萬
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義分署「五打七安」法拍人氣沸騰 35支公仔討論度最高…入帳2萬6千

普發一萬入帳 鄧凱勛批綠收割：之前造謠抹黑當大家失憶？

萬元現金入帳！新光三越推加碼搶商機 拚業績增5%

郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務

相關新聞

普發一萬入帳 鄧凱勛批綠收割：之前造謠抹黑當大家失憶？

普發現金一萬元今陸續入帳，國民黨前發言人鄧凱勛今批評，「拚領一萬，找國民黨；收割一萬，找民進黨，」當初造謠抹黑撕裂社會，...

普發一萬符合直接入帳資格 官網13日起開放查詢

「全民+1政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於今年11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放...

郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務

首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，今天已發放3...

普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢

不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://100...

普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

普發一萬現金開放登記，分為3階段發放，11月10日不分流全面開放，預計11月12日開始入帳。

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今12日起依各銀行作業程序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。