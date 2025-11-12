快訊

普發一萬入帳 鄧凱勛批綠收割：之前造謠抹黑當大家失憶？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
普發現金示意圖。記者高彬原攝影／報系資料照
普發現金一萬元今陸續入帳，國民黨前發言人鄧凱勛今批評，「拚領一萬，找國民黨；收割一萬，找民進黨，」當初造謠抹黑撕裂社會，當大家失憶嗎？

鄧凱勛說，民眾期待已久的普發一萬今陸續到帳，抬頭洋洋灑灑寫「政院發」，且前幾天看到許多綠營民意代表，不斷在社群發文表示要領一萬，可以找民進黨的服務處幫忙，或是收割普發現金一萬變成綠營政績，種種舉動讓人瞠目結舌，驚訝於綠營的臉皮怎能厚到如此不可思議。

鄧凱勛說，遙想今年年中，國民黨率先提出還稅於民、還錢於民的概念時，民進黨鋪天蓋地的抹黑與造謠，立委沈伯洋更提出這是「窮台三招之一」，意有所指地影射藍白是幫忙中共統戰，營造普發現金是毀憲亂政、背叛國家的，台灣社會的撕裂雪上加霜。

鄧凱說，結果大惡罷結束，民進黨被民意狠狠打臉後，窮台三招突然不是招了，憲不毀政不亂了，普發現金變成好棒棒，髮夾彎來得又急又猛，讓人不禁懷疑之前的民進黨跟現在的民進黨，誰才是真正的他們？現在看到行政院與民進黨公職們，匆匆忙忙出來收割。

鄧凱勛反問沈伯洋，行政院是不是也在配合中共統戰？綠營民代是不是也在執行「終極窮台計畫」？台灣人民不會忘記民進黨到處無止盡地造謠與抹黑，現在要找民進黨的，是算當初撕裂台灣社會的帳吧？

國民黨發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影
