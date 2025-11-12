快訊

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
政府普發現金陸續開跑，共有登記入帳、直接入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。記者杜建重／攝影
政府普發現金陸續開跑，共有登記入帳、直接入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。記者杜建重／攝影

首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，今天已發放374萬2947筆，ATM領現服務則將於11月17日啟動，郵局臨櫃領現11月24日開放。

中華郵政表示，首批普發現金入帳採郵局帳戶者近36%，於今日完成普發現金首批發放，涵蓋「直接入帳」及民眾「登記入帳」2大管道，總計發放374萬2947筆，其中登記入帳占35.5%，直接入帳占64.5%，普發款項已送達民眾指定的郵局儲金帳戶。

由於普發現金1萬元有5種領取方式，包含「特定族群直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定偏鄉造冊發放」。

中華郵政表示，後續ATM領現服務將於11月17日啟動；郵局臨櫃領現將於11月24日開放。民眾可依自身便利性，選擇最適合的領取方式。另外，登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現均在2026年4月30日截止。

首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，中華郵政今已完成發放374萬2947筆。聯合報系資料照
首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，中華郵政今已完成發放374萬2947筆。聯合報系資料照

普發現金 普發一萬
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

普發現金最快今晚入帳 她不解「1萬到底能幹嘛？」全網看傻

普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

光復郵筒竟被網售最高開價6千元 中華郵政緊急回收17座

相關新聞

郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務

首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，今天已發放3...

普發一萬入帳 鄧凱勛批綠收割：之前造謠抹黑當大家失憶？

普發現金一萬元今陸續入帳，國民黨前發言人鄧凱勛今批評，「拚領一萬，找國民黨；收割一萬，找民進黨，」當初造謠抹黑撕裂社會，...

普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢

不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://100...

普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

普發一萬現金開放登記，分為3階段發放，11月10日不分流全面開放，預計11月12日開始入帳。

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今12日起依各銀行作業程序...

普發現金1萬創造多少效益？林祖嘉估：GDP成長0.2%至0.5%

近期開始普發現金1萬元，國發會前主委林祖嘉今日表示，估計最終對整體GDP成長的貢獻約0.2%到0.5%，但國內消費力弱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。