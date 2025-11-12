普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢

不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://10000.gov.tw/）的民眾12日會收到入帳，就連十一類符合由政府「直接入帳」的民眾也會在今天領到一萬，但財政部提醒，符合近期有退匯、使用海外帳戶、以支票或匯票領取、年金匯入其他受益人帳戶等4種直接入帳類型的民眾，今天恐怕也不會領到一萬。

財政部表示，「直接入帳」的民眾包括普發現金由政府直接入帳的民眾，包括（一）領有勞工保險各項年金給付者（含：老年年金、失能年金、遺屬年金）；（二）領有勞工職業災害保險各項年金給付者（含：失能年金、遺屬年金）；（三）領有國民年金各項年金給付者（含：老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金、原住民給付）；（四）領有老年農民福利津貼者；（五）領有農民退休儲金者；（六）領有勞工退休金之月退休金者。（註：以「海外帳戶」、「匯票、支票」方式領取上開社會保險年金、津貼或退休（儲）金者，「勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶」者，或「近期帳戶曾有退匯紀錄」者，未納入直接入帳對象，敬請留意）

（七）領有身心障礙者生活補助費者；（八）領有中低收入老人生活津貼者；（九）依國軍退除役官兵就養安置辦法之全部供給制安置就養榮民；（十）依兒童及少年福利與權益保障法安置之兒童及少年；（十一）各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。

財政部提醒，符合這十一類的民眾可至普發現金官網查詢登記結果確認入帳情形。已入帳之直接入帳對象，將顯示「款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」，如補登存摺卻未顯示該筆1萬元，請洽帳戶所屬郵局或金融機構，由櫃台服務人員協助查詢交易明細。

財政部表示，有四種情形未納入直接入帳對象，包括（一）「近期年金給付、津貼及退休(儲)金帳戶有退匯紀錄」者：為避免直接入帳發生退匯情形，反而耽誤民眾領取時間，所以未納入直接入帳對象；（二）「使用海外帳戶」者：直接入帳限本國金融帳戶，所以未納入直接入帳對象；（三）「以匯票、支票方式領取給付」者：因政府無請領人帳戶資料，所以未納入直接入帳對象；（四）「領有勞保、災保、國保遺屬年金給付，但係選擇匯入其他受益人帳戶」者：因政府無請領人本人帳戶資料，所以未納入直接入帳對象。

如因故未納入直接入帳對象或發生入帳失敗情形，將顯示「尚未登記」，請另循其他管道(如登記入帳、ATM領現或郵局領現)領取，一樣可以快速領到現金。