快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
普發現金1萬元，今12日起依各銀行作業程序陸續入帳。本報資料照片
普發現金1萬元，今12日起依各銀行作業程序陸續入帳。本報資料照片

普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今12日起依各銀行作業程序陸續入帳。今0時許，陸續有民眾收到帳戶入帳消息，帳戶多了1萬元讓不少民眾嗨翻。

根據財政部規畫，民眾若是在5日起至9日完成預登記，或是10日完成登記，但12日卻查無金額入帳者，網站在13日起開放查詢登記結果，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於網站登記或至ATM領現或郵局領現，另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

另外，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個特定偏鄉，將延後至解除陸上警報後翌日起2周內領取，屆時請民眾攜帶本人的健保卡或身分證至登記之派出所或分駐所領取，並請民眾注意自身安全。

行政院普發1萬元今午夜起陸續存入登記帳戶。記者張議晨／攝影
行政院普發1萬元今午夜起陸續存入登記帳戶。記者張議晨／攝影

普發現金 普發一萬 身分證 偏鄉
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風逼近！土石流紅色警戒增至37條 地方政府應勸告或強制撤離

鳳凰颱風影響…陳亭妃原12日登記綠營黨內初選 改由辦公室主任代理

今晚至明晨「2地慎防災害性強降雨」 鳳凰颱風最快明傍晚高屏登陸

普發現金最快今晚入帳 她不解「1萬到底能幹嘛？」全網看傻

相關新聞

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今12日起依各銀行作業程序...

普發現金1萬創造多少效益？林祖嘉估：GDP成長0.2%至0.5%

近期開始普發現金1萬元，國發會前主委林祖嘉今日表示，估計最終對整體GDP成長的貢獻約0.2%到0.5%，但國內消費力弱，...

影／普發一萬現金遇鳳凰攪局 台東警巡邏廣播：金峰鄉民明天不能領

全民普發現金1萬元已經展開作業，台東縣金峰鄉民原本明天開始可去警局領錢，因受鳳凰颱風影響，財政部宣布領取時間延後至解除陸...

普發現金最快今晚入帳 她不解「1萬到底能幹嘛？」全網看傻

普發一萬最快將於今（11）日晚間開始入帳，一名女網友對此感到不解，為何有人對這筆錢如此興奮？畢竟那只是「自己繳的稅又領回來」，在高物價時代，一萬元根本不算多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

普發現金來了！LINE一鍵查找指定ATM快速領 防詐「3不1要」守護荷包

政府「全民普發現金1萬元」政策上路，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放等5種合法方式領取補助。...

颱風來襲 財政部：3偏鄉領取普發1萬時間延後

財政部今天表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，將延後至解除陸上警報後翌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。