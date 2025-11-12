聽新聞
活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻
普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今12日起依各銀行作業程序陸續入帳。今0時許，陸續有民眾收到帳戶入帳消息，帳戶多了1萬元讓不少民眾嗨翻。
根據財政部規畫，民眾若是在5日起至9日完成預登記，或是10日完成登記，但12日卻查無金額入帳者，網站在13日起開放查詢登記結果，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於網站登記或至ATM領現或郵局領現，另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。
另外，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個特定偏鄉，將延後至解除陸上警報後翌日起2周內領取，屆時請民眾攜帶本人的健保卡或身分證至登記之派出所或分駐所領取，並請民眾注意自身安全。
