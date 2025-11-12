活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今12日起依各銀行作業程序陸續入帳。今0時許，陸續有民眾收到帳戶入帳消息，帳戶多了1萬元讓不少民眾嗨翻。

根據財政部規畫，民眾若是在5日起至9日完成預登記，或是10日完成登記，但12日卻查無金額入帳者，網站在13日起開放查詢登記結果，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於網站登記或至ATM領現或郵局領現，另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。