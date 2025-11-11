快訊

普發現金1萬創造多少效益？林祖嘉估：GDP成長0.2%至0.5%

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
普發現金登記網站11月5日上午開放，以身分證字號或居留證號尾數分流。並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。記者高彬原／攝影
近期開始普發現金1萬元，國發會前主委林祖嘉今日表示，估計最終對整體GDP成長的貢獻約0.2%到0.5%，但國內消費力弱，如能用在國內消費等，對商家將有非常大的幫助，而要緩解台灣消費疲軟問題，最簡單即改善兩岸關係、開放陸客來台。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇等今在「志聖鮮思」，邀請林祖嘉討論普發現金、國民黨主席言論等議題。

針對普發1萬的經濟效益，林祖嘉表示，此次普發1萬，總額約2300億，大約占名目GDP共25兆元的1%，由於是現金形式，有些民眾會選擇存起來，另外也有替代效果，因此估計最終對整體GDP成長的貢獻約0.2%到0.5%。雖然相對今年經濟成長率預估約5%，普發1萬看似貢獻有限，但台灣這幾年經濟僅好在AI、電子產業等出口，其餘國內消費力頗弱的，尤其在國旅這塊。如台灣民眾能把這1萬用在國內一般消費或國內旅遊，對於商家都會有非常大的幫助。

林祖嘉表示，財政部統計，全台今年薪資上漲3%，平均經常性薪資為4.8萬，加入獎金則成長3.9%，台灣迎來過去7年以來購買力成長最強的一年。這樣的紅利仍多累積在AI與電子產業。全台灣1100萬勞動人力，電子產業僅約80、90萬人，而AI相關人員更只有30萬，貧富差距極度不均，700多萬服務業感受不到經濟成長紅利。

何志勇表示，現在台股加權指數逼近3萬點，對外出口也大增。美國在1929年經濟大蕭條前，由於一戰、二戰歐洲對於美國的高度生產需求，美國股票市場也是不斷成長，但隨著美國貧富差距擴大，生產庫存無法循環，最終資本市場一夕崩潰，台灣需要警惕。新竹車站精華地段前原有百貨公司「晶品城」歇業後，竟一度要改由長照單位進駐，可見台灣民間的消費不比想像中強。

對於台灣如何緩解消費疲軟問題，林祖嘉說，最簡單就是改善兩岸關係、開放陸客來台。過去馬時期曾經創下一年400萬人次陸客來台，一年消費額達1500多億；相比現在1萬元發下去，總額不過2300億，執政黨轉向找東南亞觀光客替代，還要用補貼方式才能讓他嗎來，來台多為3、4天、消費體量低，單位支出跟陸客無法相比。

最後針對國民黨主席鄭麗文的言論，陳學聖說，有觀察到國民黨向來被認為是大砲的民嘴民意代表，近期都突然熄火，因為他們並不確定主席的下一步，不方便批判、選擇沉默的是大多數。他一直很希望國民黨能像民進黨許信良當時一樣，進行黨內路線大辯論，辯論後找到共識，就能對外路線一致。兩岸政策應該要由下而上、百花齊放。

林祖嘉說，鄭麗文與過去主席的路線沒有太大差別，鄭麗文更強調兩岸跟中國人這塊。對於普遍民意支持的兩岸路線，候選人應該最有感，因為他們更了解選民想法，因此接下來主席跟候選人的謀合很重要。國民黨是最大反對黨，很快有可能重返執政，屆時兩岸不是唯一考慮問題，還有經貿、國防、外交等，很多層面要考慮。鄭麗文對兩岸熟，其餘挑戰很快到來，要有更多論述。

近期開始普發現金1萬元，國發會前主委林祖嘉今日表示，估計最終對整體GDP成長的貢獻約0.2%到0.5%，但國內消費力弱，如能用在國內消費等，對商家將有非常大的幫助，而要緩解台灣消費疲軟問題，最簡單即改善兩岸關係、開放陸客來台。圖／陳學聖提供
普發現金 普發一萬
