影／普發一萬現金遇鳳凰攪局 台東警巡邏廣播：金峰鄉民明天不能領

全民普發現金1萬元已經展開作業，台東縣金峰鄉民原本明天開始可去警局領錢，因受鳳凰颱風影響，財政部宣布領取時間延後至解除陸上警報之翌日起2周內，所以明天不能領錢，金峰分駐所所長邱新成利用村辦公室及巡邏車廣播系統，提醒鄉民颱風天不要冒險出門領錢。

屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個特定偏鄉民眾完成現金1萬元登記造冊，共計2956人可前往分駐、派出所領現金，原訂11月12日至11月25日開放領取。

大武警分局指出，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂於明天（11月12日）起開始辦理現金發放作業，受鳳凰颱風來襲影響，考量民眾安全及交通狀況不穩定，發放時間將延期至陸上颱風警報解禁後才開始發放，已經登記造冊的民眾不必擔心權益受影響。