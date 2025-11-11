快訊

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

影／普發一萬現金遇鳳凰攪局 台東警巡邏廣播：金峰鄉民明天不能領

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
全民普發現金作業因颱風因素延後發放，台東金峰分駐所員警今天開巡邏車廣播，沿途提醒民眾，明天不能領錢。圖／台東縣警局提供
全民普發現金作業因颱風因素延後發放，台東金峰分駐所員警今天開巡邏車廣播，沿途提醒民眾，明天不能領錢。圖／台東縣警局提供

全民普發現金1萬元已經展開作業，台東縣金峰鄉民原本明天開始可去警局領錢，因受鳳凰颱風影響，財政部宣布領取時間延後至解除陸上警報之翌日起2周內，所以明天不能領錢，金峰分駐所所長邱新成利用村辦公室及巡邏車廣播系統，提醒鄉民颱風天不要冒險出門領錢。

屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個特定偏鄉民眾完成現金1萬元登記造冊，共計2956人可前往分駐、派出所領現金，原訂11月12日至11月25日開放領取。

大武警分局指出，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂於明天（11月12日）起開始辦理現金發放作業，受鳳凰颱風來襲影響，考量民眾安全及交通狀況不穩定，發放時間將延期至陸上颱風警報解禁後才開始發放，已經登記造冊的民眾不必擔心權益受影響。

金峰分駐所長邱新成透過廣播，分別以族語及國語提醒金峰鄉民，明天不能去分駐所領1萬元，要等颱風過後才能辦理普發現金發放作業，請民眾不要白跑一趟。

特定偏鄉民眾可登記造冊去警局領取普發現金1萬元，台東金峰分駐所今天特別提醒民眾，明天不能領錢。圖／台東縣警局提供
特定偏鄉民眾可登記造冊去警局領取普發現金1萬元，台東金峰分駐所今天特別提醒民眾，明天不能領錢。圖／台東縣警局提供

普發現金 普發一萬 鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風強度稍減 若登陸台灣將是史上第2個11月颱

影／鳳凰颱風將侵襲南台灣 民眾防颱戒備

颱風鳳凰來襲 竹縣尖石司馬庫斯部落暫停開放

不斷更新／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

相關新聞

普發現金最快今晚入帳 她不解「1萬到底能幹嘛？」全網看傻

普發一萬最快將於今（11）日晚間開始入帳，一名女網友對此感到不解，為何有人對這筆錢如此興奮？畢竟那只是「自己繳的稅又領回來」，在高物價時代，一萬元根本不算多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／普發一萬現金遇鳳凰攪局 台東警巡邏廣播：金峰鄉民明天不能領

全民普發現金1萬元已經展開作業，台東縣金峰鄉民原本明天開始可去警局領錢，因受鳳凰颱風影響，財政部宣布領取時間延後至解除陸...

普發現金來了！LINE一鍵查找指定ATM快速領 防詐「3不1要」守護荷包

政府「全民普發現金1萬元」政策上路，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放等5種合法方式領取補助。...

颱風來襲 財政部：3偏鄉領取普發1萬時間延後

財政部今天表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，將延後至解除陸上警報後翌...

懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道

普發一萬11月10日起不限身分證字號尾數，全面開放登記，不過也有民眾認為還是拿到現金最安心，決定等到11月17日到指定銀行的ATM領取。不過要注意的是，不是每台ATM都能夠領取「普發一萬元」。LINE推出普發一萬ATM查詢地圖，幫你快速找到。

搶普發現金商機 台北抽獎1千萬元、台積電股票

搶普發現金1萬元商機，北市府昨宣布「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，民眾在北市消費滿200元，即可參加抽獎，大獎包括100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。