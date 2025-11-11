快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金來了！LINE一鍵查找指定ATM快速領 防詐「3不1要」守護荷包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全民普發1萬上路，用LINE一鍵查找指定ATM領現金。圖／LINE提供
全民普發1萬上路，用LINE一鍵查找指定ATM領現金。圖／LINE提供

政府「全民普發現金1萬元」政策上路，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放等5種合法方式領取補助。其中ATM領現將於11月17日正式開放，為協助民眾快速找到領現據點，LINE特別再度推出「全民普發現金ATM查找地圖」，只要一鍵即可查看全台指定ATM位置，便利性大幅提升。

LINE表示，此功能採用數位發展部提供的公開資料庫，民眾只需透過手機或電腦點擊連結（https://lin.ee/ihIih7r），或於「LINE熱點」搜尋「#2025一萬元普發ATM」，即可查詢鄰近可領取普發現金的ATM據點，讓民眾能快速找到就近提款機，輕鬆完成領現。

但要注意，開心領錢的同時，詐騙集團也伺機而動。警方提醒，務必認明政府公告的5種合法領取方式，切勿相信任何要求「輸入提款卡號、提供帳密」的可疑網站或訊息。凡是非官方網址，尤其不是以「.gov.tw」結尾的網站，都有可能是詐騙陷阱。

根據警方分析，普發現金相關詐騙主要有3大類型。首先是假冒政府機構或公務員，聲稱「補助金被冒領」或「帳戶涉案」要求配合調查，這類電話全屬假訊息，政府不會以電話辦案。其次是「釣魚簡訊」與「詐騙連結」，常以「普發現金立即登記」等字樣誘使用戶點擊假網站，一旦輸入資料，個資恐遭盜用。第3種則是假借「協助領現」或「補助核對」名義，要求提供提款卡或身分證件照片，均屬高風險行為。

警方呼籲民眾牢記防詐「3不1要」原則：「不聽信」來路不明的電話或簡訊、「不點擊」可疑連結或QR code、「不提供」帳號密碼與個資；若有疑慮，「要查證」撥打165反詐騙專線，或上政府官方網站確認資訊。提高警覺、守護荷包，與家人朋友一起安心領錢。

一鍵查找鄰近可領取普發現金的ATM據點。圖／LINE提供
一鍵查找鄰近可領取普發現金的ATM據點。圖／LINE提供

普發現金 普發一萬
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

元大壽建阻詐防護網

LINE Pay上月業績月增3% 聯強月增6%

宜蘭三星警分局推LINE貼圖 萌貓宣傳詐騙手法

相關新聞

普發現金來了！LINE一鍵查找指定ATM快速領 防詐「3不1要」守護荷包

政府「全民普發現金1萬元」政策上路，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放等5種合法方式領取補助。...

颱風來襲 財政部：3偏鄉領取普發1萬時間延後

財政部今天表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，將延後至解除陸上警報後翌...

懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道

普發一萬11月10日起不限身分證字號尾數，全面開放登記，不過也有民眾認為還是拿到現金最安心，決定等到11月17日到指定銀行的ATM領取。不過要注意的是，不是每台ATM都能夠領取「普發一萬元」。LINE推出普發一萬ATM查詢地圖，幫你快速找到。

搶普發現金商機 台北抽獎1千萬元、台積電股票

搶普發現金1萬元商機，北市府昨宣布「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，民眾在北市消費滿200元，即可參加抽獎，大獎包括100...

逾543萬人搶第一波入帳！普發一萬網站13日開放查詢

普發現金一萬網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，截至下午6時為止，已經超過543萬人登記...

影／北市推普發現金加碼活動 蔣萬安：多多消費贏大獎

針對普發現金一萬元，台北市政府推出「來台北有購嗨」加碼活動，從114年11月11日至115年3月8日，到台北市店家消費滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。