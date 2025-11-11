普發現金來了！LINE一鍵查找指定ATM快速領 防詐「3不1要」守護荷包

政府「全民普發現金1萬元」政策上路，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放等5種合法方式領取補助。其中ATM領現將於11月17日正式開放，為協助民眾快速找到領現據點，LINE特別再度推出「全民普發現金ATM查找地圖」，只要一鍵即可查看全台指定ATM位置，便利性大幅提升。

LINE表示，此功能採用數位發展部提供的公開資料庫，民眾只需透過手機或電腦點擊連結（https://lin.ee/ihIih7r），或於「LINE熱點」搜尋「#2025一萬元普發ATM」，即可查詢鄰近可領取普發現金的ATM據點，讓民眾能快速找到就近提款機，輕鬆完成領現。

但要注意，開心領錢的同時，詐騙集團也伺機而動。警方提醒，務必認明政府公告的5種合法領取方式，切勿相信任何要求「輸入提款卡號、提供帳密」的可疑網站或訊息。凡是非官方網址，尤其不是以「.gov.tw」結尾的網站，都有可能是詐騙陷阱。

根據警方分析，普發現金相關詐騙主要有3大類型。首先是假冒政府機構或公務員，聲稱「補助金被冒領」或「帳戶涉案」要求配合調查，這類電話全屬假訊息，政府不會以電話辦案。其次是「釣魚簡訊」與「詐騙連結」，常以「普發現金立即登記」等字樣誘使用戶點擊假網站，一旦輸入資料，個資恐遭盜用。第3種則是假借「協助領現」或「補助核對」名義，要求提供提款卡或身分證件照片，均屬高風險行為。