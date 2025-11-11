快訊

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

普發現金最快今晚入帳 她不解「1萬到底能幹嘛？」全網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友不解，為何有人對這筆錢如此興奮？畢竟那只是「自己繳的稅又領回來」，在高物價時代，一萬元根本不算多。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
普發一萬最快將於今（11）日晚間開始入帳，一名女網友對此感到不解，為何有人對這筆錢如此興奮？畢竟那只是「自己繳的稅又領回來」，在高物價時代，一萬元根本不算多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「$10,000到底能幹嘛？」為題，指出很多人對普發一萬感到很興奮或期待，但她認為那本來就是自己繳的稅金，現在無論吃的、用的，花費動輒幾百、幾千、幾萬，納悶地想問，「以現在的物價，一萬塊能幹嘛？到底有什麼好高興的？」

貼文讓不少網友不以為然，「一萬是多出來的錢，對大多數的人來說是救命錢，甚至可以加預算拿去升級更好的東西」、「可以繳水、電、瓦斯費、電話費、油錢，很好用的，怎麼會不能幹嘛」、「10,000是我兩個月的生活費」、「拿來付房租還可以啦」、「妳是在上演什麼眾人皆醉我獨醒嗎」。

還有人打趣地說，「一萬的確不能幹嘛，我可以委屈一點，幫妳回收一萬塊」、「當時應該統計不要領的人，然後把他們的（錢）再平均給其他人」、「是不能幹嘛，如果不介意的話可以給我」、「平常會把妳繳的稅金還給妳嗎？那10,000元妳覺得沒什麼可以給我」、「妳不要領啊，總比被政府拿去塞口袋好」、「多一個月的開銷，妳不需要可以捐給我」。

相關新聞

普發一萬最快將於今（11）日晚間開始入帳，一名女網友對此感到不解，為何有人對這筆錢如此興奮？畢竟那只是「自己繳的稅又領回來」，在高物價時代，一萬元根本不算多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／普發一萬現金遇鳳凰攪局 台東警巡邏廣播：金峰鄉民明天不能領

全民普發現金1萬元已經展開作業，台東縣金峰鄉民原本明天開始可去警局領錢，因受鳳凰颱風影響，財政部宣布領取時間延後至解除陸...

普發現金來了！LINE一鍵查找指定ATM快速領 防詐「3不1要」守護荷包

政府「全民普發現金1萬元」政策上路，民眾可透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放等5種合法方式領取補助。...

颱風來襲 財政部：3偏鄉領取普發1萬時間延後

財政部今天表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，將延後至解除陸上警報後翌...

懶人包／普發一萬領現金最安心！指定ATM去哪找？LINE一鍵查詢領錢管道

普發一萬11月10日起不限身分證字號尾數，全面開放登記，不過也有民眾認為還是拿到現金最安心，決定等到11月17日到指定銀行的ATM領取。不過要注意的是，不是每台ATM都能夠領取「普發一萬元」。LINE推出普發一萬ATM查詢地圖，幫你快速找到。

搶普發現金商機 台北抽獎1千萬元、台積電股票

搶普發現金1萬元商機，北市府昨宣布「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，民眾在北市消費滿200元，即可參加抽獎，大獎包括100...

