普發現金最快今晚入帳 她不解「1萬到底能幹嘛？」全網看傻

普發一萬最快將於今（11）日晚間開始入帳，一名女網友對此感到不解，為何有人對這筆錢如此興奮？畢竟那只是「自己繳的稅又領回來」，在高物價時代，一萬元根本不算多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「$10,000到底能幹嘛？」為題，指出很多人對普發一萬感到很興奮或期待，但她認為那本來就是自己繳的稅金，現在無論吃的、用的，花費動輒幾百、幾千、幾萬，納悶地想問，「以現在的物價，一萬塊能幹嘛？到底有什麼好高興的？」

貼文讓不少網友不以為然，「一萬是多出來的錢，對大多數的人來說是救命錢，甚至可以加預算拿去升級更好的東西」、「可以繳水、電、瓦斯費、電話費、油錢，很好用的，怎麼會不能幹嘛」、「10,000是我兩個月的生活費」、「拿來付房租還可以啦」、「妳是在上演什麼眾人皆醉我獨醒嗎」。

還有人打趣地說，「一萬的確不能幹嘛，我可以委屈一點，幫妳回收一萬塊」、「當時應該統計不要領的人，然後把他們的（錢）再平均給其他人」、「是不能幹嘛，如果不介意的話可以給我」、「平常會把妳繳的稅金還給妳嗎？那10,000元妳覺得沒什麼可以給我」、「妳不要領啊，總比被政府拿去塞口袋好」、「多一個月的開銷，妳不需要可以捐給我」。