偏鄉普發一萬請領時間？ 財政部：解除陸警後翌日起兩周內領取

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

鳳凰颱風來襲，不只影響停班課，更影響普發現金偏鄉登記造冊的請領時程。財政部表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，將延後至解除陸上警報後翌日起兩周內領取。

財政部說明，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉3個特定偏鄉民眾已於10月24日至10月28日完成偏鄉登記造冊，原訂11月12日至11月25日開放領取，有鑑於鳳凰颱風將至，部分派出所位於土石流潛勢範圍，考量民眾前往各特定偏鄉派出所提領普發現金恐有安全疑慮，領取期間將延後至交通部中央氣象署發布解除陸上警報日之翌日起兩周內領取，屆時請民眾攜帶本人的健保卡或身分證至登記之派出所或分駐所領取，並請民眾注意自身安全，關注官方最新消息。

財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

