搶普發現金商機 台北抽獎1千萬元、台積電股票

搶普發現金1萬元商機，北市府昨宣布「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，民眾在北市消費滿200元，即可參加抽獎，大獎包括1000萬元現金、台積電股票1張、百萬Tesla MODEL Y電動車、美國NBA雙人行機票等，預估能帶動48億元消費。

商圈樂見市府推加碼抽獎，應能提高10至15％經濟消費；陳姓民眾也認為，北市推抽獎確實蠻心動，「畢竟在北市吃個飯就會花到200元以上，會加減參加一下。」

「用活動把大家留在台北市。」北市商圈產業聯合會理事長周水美說，抽獎對都會型國旅有很大鼓勵，不僅參與門檻低，又碰耶誕、跨年、農曆年節等，估商圈業績可提高15%。

議員秦慧珠認為，活動要等到12月1日才登錄？甚至普發1萬領到明年4月，北市活動卻只到明年3月8日，「哪有活動比別人晚、又提早結束？」陳怡君說，普發現金不要限制怎麼用，有人可能拿來繳房租、水電等，市府要促進消費但畢竟非人人有獎。

市長蔣萬安說，這次活動亮點是時間長，為期4個月抽獎，只要消費200元並於12月1日登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，即可獲一次抽獎序號。單筆最高2萬元共100次抽獎機會，系統會拆分抽獎次數。

除周周抽，12月及明年1、2月會加碼抽台積電股票共3張；最後總抽獎頭獎為1000萬元現金；累積登錄達10億元會加碼抽「美國雙人來回機票」。