快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

搶普發現金商機 台北抽獎1千萬元、台積電股票

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市昨天針對普發一萬元舉辦「來台北有購嗨」活動，與各商圈合作，推出許多優惠，鼓勵民眾來台北市消費。記者曾原信／攝影
台北市昨天針對普發一萬元舉辦「來台北有購嗨」活動，與各商圈合作，推出許多優惠，鼓勵民眾來台北市消費。記者曾原信／攝影

普發現金1萬元商機，北市府昨宣布「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，民眾在北市消費滿200元，即可參加抽獎，大獎包括1000萬元現金、台積電股票1張、百萬Tesla MODEL Y電動車、美國NBA雙人行機票等，預估能帶動48億元消費。

商圈樂見市府推加碼抽獎，應能提高10至15％經濟消費；陳姓民眾也認為，北市推抽獎確實蠻心動，「畢竟在北市吃個飯就會花到200元以上，會加減參加一下。」

「用活動把大家留在台北市。」北市商圈產業聯合會理事長周水美說，抽獎對都會型國旅有很大鼓勵，不僅參與門檻低，又碰耶誕、跨年、農曆年節等，估商圈業績可提高15%。

議員秦慧珠認為，活動要等到12月1日才登錄？甚至普發1萬領到明年4月，北市活動卻只到明年3月8日，「哪有活動比別人晚、又提早結束？」陳怡君說，普發現金不要限制怎麼用，有人可能拿來繳房租、水電等，市府要促進消費但畢竟非人人有獎。

市長蔣萬安說，這次活動亮點是時間長，為期4個月抽獎，只要消費200元並於12月1日登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，即可獲一次抽獎序號。單筆最高2萬元共100次抽獎機會，系統會拆分抽獎次數。

除周周抽，12月及明年1、2月會加碼抽台積電股票共3張；最後總抽獎頭獎為1000萬元現金；累積登錄達10億元會加碼抽「美國雙人來回機票」。

普發現金 普發一萬

延伸閱讀

滿200元抽護國神山股票 北市議員批活動太早結束

豪雨不斷坪頂路邊坡土石流 淡水區公所緊急搶通

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

相關新聞

搶普發現金商機 台北抽獎1千萬元、台積電股票

搶普發現金1萬元商機，北市府昨宣布「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，民眾在北市消費滿200元，即可參加抽獎，大獎包括100...

逾543萬人搶第一波入帳！普發一萬網站13日開放查詢

普發現金一萬網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，截至下午6時為止，已經超過543萬人登記...

影／北市推普發現金加碼活動 蔣萬安：多多消費贏大獎

針對普發現金一萬元，台北市政府推出「來台北有購嗨」加碼活動，從114年11月11日至115年3月8日，到台北市店家消費滿...

普發一萬登記入帳今起不分流 逾497萬人完成登記

普發現金登記入帳今天開始全面開放，不依身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，據統計，現已有逾497萬人完成登記，考量銀...

普發現金即將上路！網友熱議五大QA 一次看懂

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「普發現金QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大普發現金 QA。

整理包／普發現金1萬今起登記！最快11/11入帳 登記分流時程、領取5管道看過來

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，11月5日起開始依身分證字號尾碼分流登記，最快於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。