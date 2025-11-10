逾543萬人搶第一波入帳！普發一萬網站13日開放查詢

普發現金一萬網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，截至下午6時為止，已經超過543萬人登記。財政部提醒，包括5至9日的預登記，以及10日當天完成登記並經系統檢核成功者，12日依各銀行作業程序陸續入帳。

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站已於11月5日起至11月9日完成為期5天的預登記，並從10日起全面開放登記，不限身分證字號尾數。

不少民眾擔心自己是否填錯資料影響入帳權益。財政部官員提醒，民眾若是在5日起至9日完成預登記，或是10日完成登記，但12日卻查無金額入帳者，網站在13日起開放查詢登記結果，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於本網站登記或至ATM領現或郵局領現，另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

官員指出，如果入帳失敗，使用「健保卡號」將重新開放登記入帳申請，但不提供入帳帳號修改，參考過去經驗，可能失敗情形包括帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致；無此帳戶；帳戶已結清；帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。如有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。

官員表示，完成正確的資料輸入之後，預計2個銀行營業日可以完成入帳，登記入帳開放時間很充裕將持續至明年4月30日止，請民眾不要擔心。