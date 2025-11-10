立委：社群充斥普發現金詐騙廣告 要求3天內下架

快訊

中央社／ 台北10日電

普發現金1萬元開跑，網路上隨即出現詐騙廣告。民進黨立委賴瑞隆今天要求經濟部向臉書等平台業者表達強硬立場，詐騙廣告3天內下架，「當台灣人是塑膠的嗎」。經濟部長龔明鑫回應，會與數發部一起向業者溝通。

立法院經濟委員會今天審查企業併購法部分條文修正草案。

賴瑞隆指出，普發現金1萬元本來是政府的好意，現在包括臉書等社群平台卻充斥詐騙廣告，讓民眾因此遭詐騙，引發民怨，政府應強力向平台業者溝通。

龔明鑫說，數發部都有一直在宣導。

賴瑞隆表示，不能只是宣導而已，刑事局都提醒是詐騙廣告，如果明確是詐騙廣告，不認為臉書不知道，如果知道還持續賺這種廣告費，就是共犯，非常惡劣，經濟部應強力向臉書表達態度，上架這樣的廣告形同詐騙共犯，讓更多人受騙。

賴瑞隆要求經濟部3天內正式跟臉書說明，把相關內容全面下架，不能讓詐騙廣告上去，經濟部要硬起來，要有所作為。

龔明鑫說，他們會透過管道行為給臉書等社群平台。

賴瑞隆表示，政府是一體，不要只有數發部及刑事局在提醒，所有企業、產業跟經濟部都有相關，應善加運用影響力，硬起來並有所作為。3天內要看到有溝通，有善意回應，沒有的話，要有更強硬的動作，展現政府打詐的態度，3天後若再看到，就表示臉書不在意。

普發現金 普發一萬

相關新聞

影／北市推普發現金加碼活動 蔣萬安：多多消費贏大獎

針對普發現金一萬元，台北市政府推出「來台北有購嗨」加碼活動，從114年11月11日至115年3月8日，到台北市店家消費滿...

普發一萬登記入帳今起不分流 逾497萬人完成登記

普發現金登記入帳今天開始全面開放，不依身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，據統計，現已有逾497萬人完成登記，考量銀...

普發現金即將上路！網友熱議五大QA 一次看懂

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「普發現金QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大普發現金 QA。

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

普發現金一萬元開跑，11月5日起依身分證字號或居留證號尾數開放預先登記，為期5天。財政部統計至6日下午4點已經有超過191萬人次完成登錄。《聯合新聞網》整理普發現金登記入帳重點、入帳時程、常見失敗原因與解決方式，提醒民眾在登記時要特別注意了。 民眾登記入帳最快可於11月11日晚上6點起陸續入帳，實際情況依各銀行作業程序。每人僅能登記一次，如資料無誤，即可安心等待完成撥款。財政部呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

整理包／普發現金1萬今起登記！最快11/11入帳 登記分流時程、領取5管道看過來

普發現金一萬元來了！10月23日總統公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，11月5日起開始依身分證字號尾碼分流登記，最快於11月11日傍晚起陸續入帳。《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間、五大領取方式以及常見問題，讓您一次了解完整流程。

