立委：社群充斥普發現金詐騙廣告 要求3天內下架

普發現金1萬元開跑，網路上隨即出現詐騙廣告。民進黨立委賴瑞隆今天要求經濟部向臉書等平台業者表達強硬立場，詐騙廣告3天內下架，「當台灣人是塑膠的嗎」。經濟部長龔明鑫回應，會與數發部一起向業者溝通。

立法院經濟委員會今天審查企業併購法部分條文修正草案。

賴瑞隆指出，普發現金1萬元本來是政府的好意，現在包括臉書等社群平台卻充斥詐騙廣告，讓民眾因此遭詐騙，引發民怨，政府應強力向平台業者溝通。

龔明鑫說，數發部都有一直在宣導。

賴瑞隆表示，不能只是宣導而已，刑事局都提醒是詐騙廣告，如果明確是詐騙廣告，不認為臉書不知道，如果知道還持續賺這種廣告費，就是共犯，非常惡劣，經濟部應強力向臉書表達態度，上架這樣的廣告形同詐騙共犯，讓更多人受騙。

賴瑞隆要求經濟部3天內正式跟臉書說明，把相關內容全面下架，不能讓詐騙廣告上去，經濟部要硬起來，要有所作為。

龔明鑫說，他們會透過管道行為給臉書等社群平台。

賴瑞隆表示，政府是一體，不要只有數發部及刑事局在提醒，所有企業、產業跟經濟部都有相關，應善加運用影響力，硬起來並有所作為。3天內要看到有溝通，有善意回應，沒有的話，要有更強硬的動作，展現政府打詐的態度，3天後若再看到，就表示臉書不在意。