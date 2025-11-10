普發一萬登記入帳今起不分流 逾497萬人完成登記

快訊

中央社／ 台北10日電

普發現金登記入帳今天開始全面開放，不依身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，據統計，現已有逾497萬人完成登記，考量銀行作業時間，預計11月12日可領到新台幣1萬元。

今年普發現金1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式進行；登記入帳今天開始毋須依身分證字號或居留證號尾數分流，ATM領現預計11月17日起開放，郵局領現預計11月24日起開放。

立法院財政委員會今天前往合作金庫金控總部考察普發現金業務概況。

根據財政部統計，截至今天上午11時，透過普發現金官方網站完成登記入帳人次已達497萬2810人。款項將自11月11日晚間6時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。

財政部國庫署署長陳柏誠說明，11月5日至11月10日透過登記入帳方式完成登記，並經檢核成功的民眾，預計可於11月12日領到1萬元。

由於中央氣象署預估颱風鳳凰明天、12日共伴效應最劇烈，財政委員會召委李坤城關注，若11月12日放颱風假，是否可能延後入帳。財金公司董事長林國良解釋，如果台北市當天放假，金融機構也會放假，但入帳時點不會改變，原則上12日仍領得到普發現金。

林國良補充，根據財金公司預估，11月12日當天將有900萬至1000萬人領到普發現金1萬元。

行政院打擊詐欺指揮中心表示，跨部會已成立打擊詐欺組因應普發現金可能引發的詐騙風險，提醒民眾留意2種詐騙樣態，包括假冒政府機關名義誘騙民眾誤信點擊偽冒網站連結，以及假冒郵局或金融單位名義，以「帳號異常」、「需要驗證」等理由，誘導點擊連結或提供個資，甚至要求操作ATM或網銀。

普發現金 普發一萬

