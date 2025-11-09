普發一萬傳詐騙 立院內政委員會13日排防詐專案報告
普發現金登記入帳已開跑，據刑事局統計，已出現5件詐騙集團假冒普發現金的手法。立法院內政委員會13日將邀內政部等單位，針對「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告。
普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，一般民眾有3種領取方式，包括登記入帳、ATM或郵局領現，開始時間分別為2025年11月5日、11月17日及11月24日。
刑事局表示，經統計詐騙集團假冒普發現金的手法，從4月至11月7日已有5件。有詐騙集團謊稱民眾身分被盜用領取普發現金，再以假檢警向被害人誘騙帳戶，結果被歹徒用來買黃金。
刑事局也提供防詐騙撇步，民眾要領取普發現金發放措施可至政府官網10000.gov.tw查詢，至於普發現金防詐專區可上165官方網站。
對此，立法院內政委員會13日將邀內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部等部會，就「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。
另外，立法院財政委員會13日也將邀請財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿、國家發展委員會主任委員葉俊顯等人，就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，並備質詢。
