普發1萬怎麼花？他好奇有人會買超商370杯咖啡嗎 網曝1方式：划算

聯合新聞網／ 綜合報導
普發現金登記網站11月5日上午開放，以身分證字號或居留證號尾數分流，並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。聯合報系資料照片／記者高彬原攝影
普發現金1萬元於11月5日開放登記入帳，許多民眾期待已久，早已規劃要怎麼運用，而各商家也看準商機，紛紛推出不少優惠來搶客。超商龍頭7-ELEVEN日前就推出可用1萬元買370杯咖啡，平均每杯只要27元，有網友就好奇真的會有人花萬元買這麼多咖啡嗎？貼文一出，許多咖啡愛好者認為很划算。

7-ELEVEN日前推出「萬元放大」的活動，包含CITY CAFE大杯濃萃美式370杯、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵300杯，折扣近半價，平均每杯最低27元起，最高可省下超過8500元，限量各6000組。

對此，有網友在PTT好奇發問，用1萬元買370杯美式咖啡，等於一年內喝370杯，平均一天一杯，「真的有人願意這樣買嗎？會不會天天喝，喝到怕了？」

貼文引起熱議，不少習慣喝咖啡的人會願意購買，「如果每天都會喝，買得話其實蠻划算的啊」、「不少人是固定上班一天一杯的吧」、「每次都花7000元寄杯路過」、「一天一杯，偶爾兩杯，假日朋友一起還好吧」、「我一天1～2杯，所以這完全不是問題」。

還有網友認為找同事合資購買比較划算，「如果找幾個朋友合資買，再分杯數，應該還好吧？」、「今年年初有8888元、365杯的活動，就和同事平分」、「通常應該都是找朋友或者是同事大家一起合資買，自己一個人花1萬塊買咖啡感覺有點不太可能」、「公司同事是買了幾個人分一分」、「這種活動就是要揪人一起分啊」、「跟朋友還有同事團購，買了小七的濃萃美式跟拿鐵，我們每天都會喝咖啡，這種優惠不買白不買欸」。

