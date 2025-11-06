兆豐銀驚喜加碼普發現金優惠！刷卡滿1萬送1百 再抽萬元刷卡金

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
普發現金驚喜加碼！兆豐銀行宣布免抽獎，刷兆豐卡滿1萬就送1百，再抽萬元刷卡金等超值好禮。圖／兆豐銀行提供
普發現金驚喜加碼！兆豐銀行宣布免抽獎，刷兆豐卡滿1萬就送1百，再抽萬元刷卡金等超值好禮。圖／兆豐銀行提供

普發現金一萬元開放預登記進入第二天，在各家優惠滿天飛的狀態下，公股龍頭兆豐銀行6日宣布驚喜加碼，繼日前推出抽萬元刷卡金優惠後，今日再祭出第二波回饋，民眾不需賭運氣抽獎，只要普發現金「登記入帳」至兆豐銀行帳戶，於2025年11月12日至2026年4月30日期間刷兆豐信用卡累積滿1萬元，前2千名直接加碼送100元刷卡金，另外還能再抽1萬元刷卡金、猛獅文青包及行李電子秤等好禮。

普發現金開跑首日已有超過一百萬名民眾完成登記，如何放大這筆意外之財，創造更高效益，也成為近日網友熱議重點。由於多數金融機構皆以抽獎為優惠，想拿好康還得拚運氣，因此不少民眾仍在猶豫究竟該把萬元紅包花落誰家才最有利。兆豐銀行聽到民眾心聲、同時為響應政府美意，特別加碼銀彈再推免抽獎直接送的優惠。

兆豐銀行也提醒，若還沒兆豐信用卡的民眾，可千萬別錯過還可以拿辦卡首刷禮，2025年底前，新戶申辦兆豐指定信用卡，只要申請電子帳單跟帳戶自扣，核卡後30天內刷滿3千元，就能抱回20吋臺灣吧授權行李箱或刷卡金500元，讓政府送的大紅包，價值放大再放大，有感消費拚經濟。

另外，由於普發現金議題正夯，不少詐騙也伺機而動，兆豐銀行也建議民眾，運用銀行優惠時，最好能透過LINE綁定銀行個人化服務，設定即時消費訊息通知，讓每一筆消費都不漏接，才能杜絕詐騙，安心購物樂享回饋。

普發現金 普發一萬 兆豐銀

