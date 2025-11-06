入帳日有深意？普發1萬後大家都失心瘋 他揭親友實例有感：變寬裕了

全民普發一萬開跑，有網友在Threads上分享不少民眾感覺手頭變寬裕了，對於想買的東西也變得比較大方。例如，「想買Airpods pro，想說反正要普發一萬了就買吧」、「下雨天想搭uber上下班，也是想說要普發一萬了就搭吧」、「周末想去饗A JOY吃一頓三千多的，還是想說要普發一萬了就吃吧」。

此外，也有的人換季想買新衣服、蝦皮購物車想清空、周末想去外縣市玩…等，每次消費前都用同一個理由說服自己，「反正要普發一萬了」，結果就是每次花錢都覺得自己還有一萬可以用。

原po表示，仔細想想那一萬根本還沒入帳啊，這波普發效應真的有夠誇張，是不是真的很多人都這樣想？轉載的Dcard貼文底下亦有人直言，「普發一萬只是花錢的說詞」。

不過大多數的人其實都已經想好普發一萬要如何花用，「我已經先all in台積電了，普發再all in」、「第一個普發現金的就是想要這樣促進經濟」、「普發一萬在國考生眼裡：補習費、書錢」、「前幾天剛繳牌照稅，剩下的存起來」。

還有人表示，「打算全拿來繳小孩幼稚園學費了」、「剛好報研究所考試 」、「推甄報名費15000」、「直接出國買爆，台灣東西貴死了 一萬根本不夠」、「不是買菜就沒了嗎」、「9月已經先預支拿去考汽車駕照了」，甚至有人發現，「重點是入帳還安排在11月12日，錯開11月11日」。