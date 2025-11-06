整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
普發現金登記網站5日上午開放，以身分證字號或居留證號尾數分流。並於11月10日起全面開放登記，最快11月11日晚上6點入帳。記者高彬原／攝影
普發現金登記網站5日上午開放，以身分證字號或居留證號尾數分流。並於11月10日起全面開放登記，最快11月11日晚上6點入帳。記者高彬原／攝影

普發現金一萬元開跑，11月5日起依身分證字號或居留證號尾數開放預先登記，為期5天。財政部統計至6日下午4點已經有超過191萬人次完成登錄。《聯合新聞網》整理普發現金登記入帳重點、入帳時程、常見失敗原因與解決方式，提醒民眾在登記時要特別注意了。

民眾登記入帳最快可於11月11日晚上6點起陸續入帳，實際情況依各銀行作業程序。每人僅能登記一次，如資料無誤，即可安心等待完成撥款。財政部呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

普發現金登記網站11月5日起至9日，依身分證字號或居留證號尾數開放預先登記，為期5天。11月10日以後不限尾數皆可登記。每人僅能登記一次，只要輸入資料正確，最快可於11月11日晚上6點起陸續入帳，實際情況依各銀行作業程序。

圖／擷自10000官網
圖／擷自10000官網


1.輸入資料與資料庫不符：

身分證號（或居留證號）、健保卡號輸入錯誤，或代領人不具資格。

⇨請重新於網站登記，或撥1988諮詢專線。

2.直接入帳族群：

特定偏鄉已至派出所登記領現，或屬「健保卡號直接入帳」對象。

⇨ 無須再登記，將由相關部會逕撥。

3.重複登記：

健保卡號已透過線上入帳、ATM或郵局領現等通路完成領取。

⇨ 系統將拒絕重複送件，至官網查「領取進度」。

4.銀行核驗中：

健保卡號領取資格已審核通過，但銀行仍在驗證帳號。

⇨ 等待核驗即可，暫時無法修改資料；若逾數個營業日未過帳，洽承作銀行或1988。

5.不符合分流日族群：

非當日指定開放分流族群，登記將會失敗。

⇨ 改在分流表對應日期或不限尾數開放後再登記。

圖／擷自10000官網
圖／擷自10000官網


有家長反映，要幫符合首波資格的小孩登記入帳，結果卻申請失敗，原來是因為孩子未滿7歲，必須與父母或監護人一起登記，且需等家長的身分證尾數當日開放時才能辦。

登記步驟：

家長先填寫自己的資料４個欄位

→點「新增」按鈕

→「發放對象健保卡號#2」欄位輸入孩子健保卡號即可

⚠️每人最多可代領4人（含本人最多共5人）


未滿7歲孩子應由父母或監護人代領；滿7歲至未滿13歲可選擇用自己帳戶登記入帳，如有提款卡也可在ATM領現，或由父母／監護人代領。13歲以上之未成年人符合發放資格者，由本人選擇適合自己的方式領取，或以委託他人方式領取。

未滿13歲的孩童可由父母或監護人代領普發現金，但13歲以上者則可自行領取。圖／財政部提供
未滿13歲的孩童可由父母或監護人代領普發現金，但13歲以上者則可自行領取。圖／財政部提供

⚠️注意詐騙網站

財政部提醒，請民眾務必認明本次普發現金的唯一官方網站為10000.gov.tw 。政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。

免費諮詢專線：1988

💡 可以填寫哪些金融機構帳號？

採登記入帳方式申請普發現金，民眾可以填寫逾50家金融機構之帳號。可至普發現金官網查詢。

圖／擷自10000官網
圖／擷自10000官網

💡 登記完成怎麼查詢入帳沒？

11月13日起可於官網查詢實際登記結果。若顯示「核驗失敗」或「入帳失敗」，可重新登記，或改用ATM與郵局領現。

查詢步驟：

普發現金官網點選查詢登記結果→輸入身分證或居留證號→輸入健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。

★失敗可能情形如下：

1.帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。

2.無此帳戶。

3.帳戶已結清。

4.帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。

5.如有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。

💡 如何修改登記入帳帳號？

11月13日起於官網查詢登記結果頁面→點選修改→重新選擇本人/代領人金融機構代號→輸入本人/代領人金融機構帳號→點選確認送出→完成修改入帳帳號，或於首頁重新登記入帳。

★如果查詢顯示「核驗失敗」或「入帳失敗」，該健保卡號將直接結案，不提供入帳帳號修改，請重新點選登記入帳。

💡 銀行可以扣押普發現金款項嗎？

不可以！依據立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第7條第2項規定，銀行不得扣押該筆款項，如有扣押議題請洽入帳行處理。

民眾若有疑問，可至財政部查詢，或撥打1988客服專線。

