普發1萬all in啥？她想買新機車 內行人端「更划算方案」：不會後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
普發現金登記網站今天第二天開放登記，以身分證字號或居留證號尾數分流。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
今日為全民普發現金上網登記第二天，身分證字號或居留證號尾數為2、3的民眾可至普發一萬官網登記。有網友在Dcard發問，好奇大家拿到這一萬元後會拿來買什麼東西，或是否有其他用途需求。

原po表示，大家拿到普發一萬後會all in啥？近日她除了會比較各家銀行端出的普發現金優惠方案，看哪家比較划算之外，也一面在思考要拿這一萬元該怎麼花用。

她說實用一點會想買台新機車，換掉舊的，但同時又覺得，「天上掉下來的錢變成自己喜歡的樣子，不拿來買點開心的東西好像也說不過去」。她陷入兩難說，「實用&快樂好難選，想問大家普發金算拿來做什麼？」

文章底下有人留言給原po建議，「當然是實用阿，一台機車6~7萬用好幾年，現在舊換新補助很多+普發優惠，幹嘛不買？」、「昨天才在suzuki的粉專看到，換一台全新的電動車全部加一加扣一扣不用一萬」、「推電動車不錯，連補助一起換車很划算」、「如果要換機車的話可以考慮電動車，穩定又順，gogoro、yamaha、suzuki、宏佳騰都騎過」、「訂車吧，不會後悔的」。

但有人認為，「iPhone 17買了」、「sony耳機+雙十一優惠有機會一萬以內就買到」、「明年三月羽田進成田出，約1萬3~1萬4自己貼一點」、「出國基金」、「都要冬天了幫自己的衣櫃補貨比較實際」、「全部買化妝品」、「都說天上掉下來的禮物了，還不買自己會開心的東西」。

然而也有其他人指出，「還債、繳卡費…還不夠」、「買股，一萬變一百萬」、「買黃金」、「00712（復華富時不動產）再買一張」、「All in到我的生活費，1萬塊大概1個月就用光了」、「一個月房租還不夠繳」。

普發現金 普發一萬

