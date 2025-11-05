普發一萬分流預登記首日 登記人數破百萬

普發現金一萬5日上午啟動「全民+1政府相挺」登記入帳的分流預登記作業，由身分證字號或居留證號尾數為0、1為首波登記對象。截至晚間9時為止，首日預登記後已有超過百萬人完成登記，預計在為期5日的預登記結束後，從12日開始入帳一萬元。

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日起至11月9日為期5天開放預登記，預登記期間前5日（11月5日至11月9日）以身分證字號或居留證號尾數分流，11月5日身分證字號或居留證號尾數為0、1；11月6日尾數為2、3；11月7日尾數為4、5；11月8日尾數為6、7；11月9日尾數為8、9， 11月10日起不限身分證字號尾數，全面開放登記。

財政部提醒，凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

民眾可自11月13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。