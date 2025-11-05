聽新聞
不挺普發1萬「但絕對會去領」 網紅486先生曝這原因：我也爽
普發現金登記入帳今天開跑，首日開放身分證字號或居留證號尾數為0、1的民眾進行登記。根據財政部統計，截至今天下午1時，已有56萬9723人完成登記。對此，電商網紅「486先生」陳延昶也表態「不支持發放，但絕對會去領」。
486先生在臉書粉專「你好 我是陳延昶」分享影片，聊到普發1萬元的話題，他表示自己並不支持普發1萬元，畢竟2300多億元，大可以花在國防預算、中低階層的照顧上，「這不是很好嗎？」
486先生接著說，經濟狀況不好的人，給了他1萬元，或許能解決當月的燃眉之急；但如果一家四口，一個月多4萬元，差不多也只能吃個飯。所以他認為，這意義真的不大，領這1萬元，也不會變得有錢。
但當被問到會不會去領普發一萬時，他立即表示會去，486先生透露自己一年繳了好幾千萬的稅，既然現在政府決定要退這個稅，那當然也要退給他，所以他絕對會去領，「加減領、加減補，我也爽，爽你知道嗎？」。
