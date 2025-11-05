呼籲「還稅於民」制度化 趙少康：不用看民進黨臉色

普發現金1萬元今天開跑。中廣前董事長趙少康說，估計今年稅收還會超徵，只要賴清德不要擇惡固執，就可以健全國家財政，讓「還稅於民」制度化，不用每年都要靠在野黨抗爭，人民看民進黨臉色，才能普發現金。

趙少康指出，因應美國總統川普關稅大刀衝擊產業與民生，國民黨在特別條例內加入「普發現金」條文，獲得民眾黨支持，在大罷免大失敗後，民進黨政府終於肯苦民所苦，今天開始，根據身分證字號最後一碼，讓民眾可以分流到官網登記領取一萬元現金。

趙少康說，普發現金的源頭是政府稅收連年超徵，累計已經高達1.8兆元台幣，加上輸美關稅驟升，已經對非科技業造成影響，國內的失業率、無薪假都創新高，老百姓日子難過，這個時候還稅於民只是剛好而已。要不是民進黨刻意杯葛國民黨提出的條文，大家早就都領到錢了。

趙少康說，過去台電、中油每年可各上繳至少千億，現在卻因為執意廢核強推綠能，台電轉為每年都要向人民伸手求補貼。民進黨抗中、跪美，寧願被美國詐騙，鉅額軍購費用連年增加，卻連武器都拿不到，還吭都不敢吭一聲。

趙少康說，因為民進黨政府錯誤的政策，讓國家財政惡化。一般估計，今年稅收還會超徵，只要賴清德不要擇惡固執，就可以健全國家財政，讓「還稅於民」制度化，不用每年都要靠在野黨抗爭，人民看民進黨臉色，才能普發現金。

他也提醒，詐騙集團猖獗，早就開始看準這波「商機」，千萬不要亂點連結，只能上財政部官網登記並獲取正確訊息：https://10000.gov.tw/。