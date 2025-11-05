何博文宣傳普發現金 楊智伃留言嗆：北海小抄人 連政績也抄嗎？

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨副秘書長何博文在社群平台製圖宣傳普發一萬元政策，國民黨前發言人楊智伃留言酸「北海小抄人，連政績也要抄嗎？」圖／取自楊智伃臉書
普發現金一萬元今開放首波登記。民進黨副秘書長何博文在社群平台製圖宣傳普發一萬元政策，國民黨前發言人楊智伃留言酸「北海小抄人，連政績也要抄嗎？」批評民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政。

楊智伃指出，今早開始可以登記普發現金一萬塊，先感謝國民黨立院黨團與民眾黨一起努力，提案的立委王鴻薇在推進政策的過程中更是受到不少委屈。從昨晚開始，一堆民進黨民代到黨工職開始割稻尾，在Threads上還看到何博文喜滋滋地作圖，還放上自己的人像來宣傳普發現金一萬塊的政策。

楊智伃說，這個貼文發布至今獲得571讚，她在底下留言「北海小抄人，連政績也要抄嗎」早就超過3317讚，由此可見，大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單。

楊智伃說，回顧今年針對國民黨提的普發現金一萬塊政策，民進黨黨工職、民代、行政官員說過什麼金句。行政院長卓榮泰說「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」。時任民進黨祕書長林右昌表示，藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，企圖政策買票，以逃避罷免。呼籲選民認清普發現金是「用你的錢買你的票」，國民黨是在畫大餅騙票。

民進黨不分區立委沈伯洋批評藍白以人數優勢三讀通過後，「藍營癱瘓政府有三招」，把普發一萬元形容為「共產黨的招」；民進黨團指藍白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」；沈伯洋重申普發一萬是「先窮台，再統一」，民進黨立委吳思瑤批評「花你我的錢救他的罷免，政策買票是國民黨DNA。」

楊智伃說，那些說普發現金是違憲亂政、舉債破百億、債留子孫、先窮台再統一、救罷免、政策買票等的綠營民代，歡迎大家去他們收割政策的文底下留言這些他們曾說過的話，不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？

普發現金 普發一萬

