普發1萬元今正式開跑！一票人「不登記」 原因曝光：真的不敢
普發一萬元正式開跑！依照規劃，身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾，今（5）日起可率先登記領取，登記網址為政府唯一官方網站10000.gov.tw。依尾數分流，11月6日至9日分別開放尾數2至9的民眾登記，11月10日起不限尾數皆可辦理。財政部提醒，款項將於11月12日18時起陸續入帳，請務必認明正確網址，避免點入釣魚網站造成個資外洩。
財政部說明，普發一萬元共有五大領取管道，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放。其中登記入帳、ATM領現及郵局領現三種方式，都須使用健保卡號進行身分驗證。官員呼籲，民眾可事先準備好健保卡與個人資料，以加速登記流程，並再次提醒「普發不需繳保證金或手續費」，任何要求匯款的訊息都是詐騙。
由於詐騙網站橫行，財政部指出，10月31日晚間及11月2日上午，透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網站（twmof[.]xyz、cgbs[.]shop、twmof[.]info、cgsss[.]info），已依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，責令網際網路接取服務業者停止解析或限制接取，並通知網路業者封鎖相關連結，避免民眾誤點受騙。
不少網友在Threads上討論登記事宜，坦言「詐騙氾濫到任何要個資的網址都讓我害怕」、「詐騙很多小心1萬變成別人的喔」、「怕被騙，還是等17直接去ATM」，寧願親自跑一趟郵局或ATM領現。對此，財政部與警政署共同提醒，應遵守防詐四不原則：「不點擊」非官方連結、「不填輸」信用卡資料、「不寄送」存摺或密碼、「不轉傳」可疑訊息。如遇疑似詐騙網站或簡訊，請立即撥打165反詐騙專線或110報警查證，全民共同防堵詐騙。
