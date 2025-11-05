普發現金1萬5日起分流登記 10日起全面開放

普發現金1萬元今（5）日起開放預先登記，採分流方式，身分證字號尾數為0、1者，今天上午8時即可上網登記，並自10日起全面開放登記，最快12日入帳。財政部參考過去經驗，預計約有935萬人將採登記入帳，占比約四成。

普發現金作業啟動，財政部昨日召開「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明相關準備工作及流程。此次普發現金1萬元的發放規則與2023年普發6,000元時相同，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM提領、郵局領現、造冊發放等五類。

財政部次長阮清華表示，普發現金登記網站今日起至9日為期五天開放預登記，10日起全面開放登記，此次有特別加大頻寬，避免塞車，預登記時以身分證字號或居留證號尾數分流。

尾數為0、1的民眾，今日可上網登記；尾數為2、3者，明日可預登記；尾數為4、5者，7日上網登記；尾數為6、7者，8日上網登記；尾數為8、9者，9日上網登記；11月10日後則不限尾數，全面開放，登記入帳開放時間將一路持續至2026年4月30日止，時間充裕。

據統計，2023年普發6,000元時，採登記入帳者約有935萬人、占39.71％；使用ATM約有 571萬人、占23.24％；其餘則是直接入帳、郵局領現或偏鄉造冊。

財金公司表示，在預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日後登記成功者，於登記後兩個營業日內入帳，後續也會因為登記人數減少而加快入帳速度。

看好普發1萬元引動內需商機，四大超商推出「萬元放大術」搶市。7-ELEVEN祭出千元放大隨取卡等四大加碼優惠方案，挑戰超商通路最多元優惠，帶動業績成長兩成；全家以「現金放大術」為核心，推出「普發三重奏」活動；萊爾富推出「馬年發財卡」，抽輝達、台積電股票，挑戰業績雙位數成長；OKmart推出線上限定優惠，業績有望成長逾一成。