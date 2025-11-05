普發萬元今起登記 最快11月11日入帳

政府普發現金即將起跑，此次政府共提供五種領取方式，財政部政務次長阮清華表示，登記入帳將於今天起開放預登記，依身分證字號分流共分五天進行，最快本月十一日晚間就能陸續入帳。

阮清華表示，此次普發一萬元現金比照前年普發現金模式，共有登記入帳、直接入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。

阮清華表示，各種方式中，以登記入帳最為方便，民眾不用出門就能直接拿到錢，避免網路壅塞，也不用排隊，今開放預登記，依照身分證或居留證號分流，下周一（十日）起則不限號碼開放全面登記，十一日下午六時後陸續入帳。

阮清華表示，根據前年普發現金的經驗，選擇登記入帳有九三五萬人，占百分之卅九點七一，比重最高，其次則是ＡＴＭ領現，共五七一萬人，占百分之廿三點二四，其他是直接入帳與郵局領現。

對於此次高峰會落在何時，阮清華則說，今年首日登記入帳人數尚難預估，高峰通常出現在早上，前年當時共分流十天，雖然有點壅塞，但還算是平穩，此次也加大頻寬，相信不會再有壅塞的狀況。

財政部指出，登記入帳開放預登記後，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

但對於前年普發六千元時，有部分銀行提前入帳造成混亂的情況，財政部強調，今年各金融機構已明確規定，不得搶先墊款發放，統一於十一日下午六時後陸續入帳，正式入帳日為十一月十二日，避免重蹈覆轍。

不過普發現金尚未上路，財政部已發現四個偽冒財政部網址的「釣魚網站」。財政部強調，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ＡＴＭ或網銀轉帳，請民眾提高警覺。

財政部表示，普發現金系統平台符合行政院高等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，並於專案結束後二個月刪除。