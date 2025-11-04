瞄準普發萬元消費力 微風滿萬送12000點、誠品抽10萬點數加碼星宇機票
「普發現金一萬元」最快可於11月12日入帳，成為刺激消費市場的一大推力，各家百貨商場也紛紛釋出「萬元放大術」活動，盼吸引消費者目光。
微風「萬元放大術」看好時尚服飾、香氛買氣
微風表示，2023年普發6,000元期間，微風新會員數較3月成長約165%，會員業績亦成長約54%，預期今年現金挹注將進一步推升高單價商品與季節性商品買氣。從2023年普發6,000元的銷售數據來看，萬元預算的消費者更傾向「精準選品、一次入手」。補齊夢想清單中的精品、入手香氛禮盒，或是為年末節慶造型添購服飾，都能感受到普發現金政策帶來的實質消費推力。今年在氣溫轉涼與年底節慶的雙重加乘下，看好時尚服飾與香氛兩大品類將同步升溫。
微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山將於11月24日至12月7日推出限時「萬元放大術」活動，凡微風積點禮遇會員於指定館別單筆消費滿一萬元，即可獲得12000點數(1,200元)回饋。再加碼，活動期間完成滿萬消費，還能參加抽獎，有機會將美型家電「BRUNO無煙多功能電烤盤」帶回家。
質感香氛已被視為是個人風格重點標記，擁有香氛一條街的微風信義推薦CREED香氛啟程組，以經典香氣陪伴每一刻，為冬日換季增添優雅氣息；微風廣場的JO MALONE明星香氛糅香禮盒則以層疊香氛藝術打造專屬節慶氛圍。冬日時髦單品推薦包括TRENDS推出的Undercover拼接MA-1墨綠夾克將街頭風與軍裝元素型格融合；微風南山新進駐的包款品牌Rabeanco；日本潮牌BEAMS BOY再度攜手GREGORY推出的聯名女裝背包VINTAGE NICE DAY等。
「誠品禮物節」滿萬抽10萬點、星宇航空美國雙人回機票
迎接年底節慶的送禮旺季，「誠品禮物節」11月7日起登場，推出上萬件設計好物，再加碼推出「愛你一萬元」活動，當日單筆滿萬元即有機會抽中最高誠品點數10萬點(價值10,000元），另策畫獨家萬元優惠組，會員完成指定任務可再抽星宇航空美國不限航點雙人豪華經濟艙單點來回機票、台南五星級禧榕軒大飯店住宿券。
誠品推薦「香氛倒數月曆」作為今年送禮提案，法國小眾香氛先驅L‘Artisan Parfumeur全台限量40組「聖誕倒數日曆禮物盒」；誠品生活新店SABON以皇室晚宴為靈感的流光夜宴系列，將桂花與白木蘭結合檀香，調配奢雅護膚沐浴體驗，同時集結2025多款年度新品。LUSH攜手藝術家Shruti Gadhvi打造聖誕倒數月曆禮盒，匯聚愛情香氛皂、平安之夜香氛蠟燭等十款禮盒限定與經典暢銷沐浴球。誠品生活南西LE LABO一次收錄ANOTHER 13、檀香33和黑茶29等三款人氣淡香精，日常或節慶皆能隨心轉換；義大利百年香氛ACCA KAPPA獨家進駐誠品生活松菸店，全台首店帶來薰衣草、杜松與甜木香交織的經典白麝香系列，喜歡清新淡雅香氣者可前往體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言