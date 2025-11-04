瞄準普發萬元消費力 微風滿萬送12000點、誠品抽10萬點數加碼星宇機票

「普發現金一萬元」最快可於11月12日入帳，成為刺激消費市場的一大推力，各家百貨商場也紛紛釋出「萬元放大術」活動，盼吸引消費者目光。

微風「萬元放大術」看好時尚服飾、香氛買氣

微風表示，2023年普發6,000元期間，微風新會員數較3月成長約165%，會員業績亦成長約54%，預期今年現金挹注將進一步推升高單價商品與季節性商品買氣。從2023年普發6,000元的銷售數據來看，萬元預算的消費者更傾向「精準選品、一次入手」。補齊夢想清單中的精品、入手香氛禮盒，或是為年末節慶造型添購服飾，都能感受到普發現金政策帶來的實質消費推力。今年在氣溫轉涼與年底節慶的雙重加乘下，看好時尚服飾與香氛兩大品類將同步升溫。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山將於11月24日至12月7日推出限時「萬元放大術」活動，凡微風積點禮遇會員於指定館別單筆消費滿一萬元，即可獲得12000點數(1,200元)回饋。再加碼，活動期間完成滿萬消費，還能參加抽獎，有機會將美型家電「BRUNO無煙多功能電烤盤」帶回家。

質感香氛已被視為是個人風格重點標記，擁有香氛一條街的微風信義推薦CREED香氛啟程組，以經典香氣陪伴每一刻，為冬日換季增添優雅氣息；微風廣場的JO MALONE明星香氛糅香禮盒則以層疊香氛藝術打造專屬節慶氛圍。冬日時髦單品推薦包括TRENDS推出的Undercover拼接MA-1墨綠夾克將街頭風與軍裝元素型格融合；微風南山新進駐的包款品牌Rabeanco；日本潮牌BEAMS BOY再度攜手GREGORY推出的聯名女裝背包VINTAGE NICE DAY等。

「誠品禮物節」滿萬抽10萬點、星宇航空美國雙人回機票

迎接年底節慶的送禮旺季，「誠品禮物節」11月7日起登場，推出上萬件設計好物，再加碼推出「愛你一萬元」活動，當日單筆滿萬元即有機會抽中最高誠品點數10萬點(價值10,000元），另策畫獨家萬元優惠組，會員完成指定任務可再抽星宇航空美國不限航點雙人豪華經濟艙單點來回機票、台南五星級禧榕軒大飯店住宿券。