「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

全民普發現金1萬元放大5倍 聯邦銀行加碼抽最高5萬元

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

政府「全民+1 政府相挺」普發現金方案正式啟動，聯邦銀（2838）4日宣布同步推出「全民普發1萬！聯邦加碼最高抽5萬元」活動，只要選擇將普發現金登記入帳至聯邦銀行存款帳戶，再完成指任務，不論是實體分行帳戶或New New Bank數位帳戶，都有機會抽中最高5萬元現金，讓普發現金再放大五倍。

活動自即日起至明(115)年2月28日止，民眾凡於政府普發現金網站，登記領取方式，選擇聯邦銀行帳戶作為入帳帳號，並於期限前成功入帳，同時加入聯邦銀行LINE官方帳號並綁定個人化服務，即可參加加碼抽獎活動，聯邦銀將抽出1名幸運得主可獲5萬元獎金及抽出15名可獲1萬元獎金。

聯邦銀表示，隨著年關將近，民眾若想讓普發現金再加倍放大，還可搭配該行New New Bank數位帳戶優惠存款方案，將政府普發現金登記入帳至該帳戶，不僅有機會抱走最高5萬元加碼獎金，還可享受高利活儲，享有雙重優惠。

聯邦銀New New Bank今年推出台幣高利活儲優惠，主打新戶最高年息10%，舊戶最高年息4%，存款平均餘額15萬元內皆享高利優惠，民眾不妨趁機開立聯邦銀行New New Bank數位帳戶，為新的一年開啟財富加速的第一步。

普發現金不只是政府的紓困措施，更是全民理財的好契機，聯邦銀指出，透過這次活動，希望鼓勵民眾從小額儲蓄開始，善用數位帳戶理財工具，養成理財習慣。聯邦銀行同時提供LINE出入帳個人化服務，讓用戶可以輕鬆掌握收支，打造智慧理財體驗。

普發現金 普發一萬 聯邦銀行

普發現金線上登記5日正式啟動 11月12日陸續入帳

普發現金一萬元 最快11月12日入帳

普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

普發1萬人人有獎！將來銀推五大權益任選 再抽NVIDIA投資金

相關新聞

普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

政府普發現金即將開跑，財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流，財政部政務次長阮清華...

普發現金一萬元 最快11月12日入帳

財政部次長隊阮清華（右四）、行政院打詐指揮中心執行秘書王琮聖（右三）、數發部次長葉寜（左四）、國庫署長陳柏誠（右二）、金...

普發現金1萬台北市加碼「好康」來了 抽獎總額3千萬還有場館優惠

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產...

普發一萬存將來銀行 享五項權益任選再抽輝達投資金

政府普發現金一萬元在即，各銀行紛搶商機。純網銀將來銀行NEXT BANK推人人有獎的「N倍奉還」雙重回饋專案。11月28...

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

