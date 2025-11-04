全民普發現金1萬元放大5倍 聯邦銀行加碼抽最高5萬元

政府「全民+1 政府相挺」普發現金方案正式啟動，聯邦銀（2838）4日宣布同步推出「全民普發1萬！聯邦加碼最高抽5萬元」活動，只要選擇將普發現金登記入帳至聯邦銀行存款帳戶，再完成指任務，不論是實體分行帳戶或New New Bank數位帳戶，都有機會抽中最高5萬元現金，讓普發現金再放大五倍。

活動自即日起至明(115)年2月28日止，民眾凡於政府普發現金網站，登記領取方式，選擇聯邦銀行帳戶作為入帳帳號，並於期限前成功入帳，同時加入聯邦銀行LINE官方帳號並綁定個人化服務，即可參加加碼抽獎活動，聯邦銀將抽出1名幸運得主可獲5萬元獎金及抽出15名可獲1萬元獎金。

聯邦銀表示，隨著年關將近，民眾若想讓普發現金再加倍放大，還可搭配該行New New Bank數位帳戶優惠存款方案，將政府普發現金登記入帳至該帳戶，不僅有機會抱走最高5萬元加碼獎金，還可享受高利活儲，享有雙重優惠。

聯邦銀New New Bank今年推出台幣高利活儲優惠，主打新戶最高年息10%，舊戶最高年息4%，存款平均餘額15萬元內皆享高利優惠，民眾不妨趁機開立聯邦銀行New New Bank數位帳戶，為新的一年開啟財富加速的第一步。

普發現金不只是政府的紓困措施，更是全民理財的好契機，聯邦銀指出，透過這次活動，希望鼓勵民眾從小額儲蓄開始，善用數位帳戶理財工具，養成理財習慣。聯邦銀行同時提供LINE出入帳個人化服務，讓用戶可以輕鬆掌握收支，打造智慧理財體驗。