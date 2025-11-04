普發現金一萬元 最快11月12日入帳

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
財政部次長隊阮清華（右三）、數發部次長葉寜（左三）、行政院打詐指揮中心執行秘書王琮聖（右二）、國庫署長陳柏誠（右一）、金管會主委秘書周正山（左二）、財金資訊股份有限公司董事長林國良（左一）等，下午在財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會。記者黃義書／攝影
財政部次長隊阮清華（右三）、數發部次長葉寜（左三）、行政院打詐指揮中心執行秘書王琮聖（右二）、國庫署長陳柏誠（右一）、金管會主委秘書周正山（左二）、財金資訊股份有限公司董事長林國良（左一）等，下午在財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會。記者黃義書／攝影

財政部次長隊阮清華（右四）、行政院打詐指揮中心執行秘書王琮聖（右三）、數發部次長葉寧（左四）、國庫署長陳柏誠（右二）、金管會主委秘書周正山（左三）、財金資訊股份有限公司董事長林國良（左二），中華電信副總經理藍淑貞（左一）、關貿網路股份有限公司董事長張隆生（右一），下午在財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會。

一萬元現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、 「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式發放。同時公布唯一官網「10000.gov.tw」。官網中有廣宣資訊，民眾可透過網站瞭解「誰能領」、 「如何領」、「常見問題」、「最新消息&法規」、「防詐騙專區」，取得普發現金正確資訊，避免被詐騙。

民眾如採「登記入帳」方式領取，可於前5日，11月5日到至11月9日，採身分證字號或居留證號尾數分流。

至於何時能領取，採「登記入帳」者，將於11月12日開始入帳、「ATM領現」者11月17日開放領取、「郵局領現」則於11月24日開放領取。所有領取時間至115年4月30日止。「直接入帳」者不用登記，11月12日就能入帳；而115年4月1日至30日出生的新生兒，應於115月5月22日前至郵局領取。

財政部與數發部次長葉寜（左）下午在財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會。一萬元現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、 「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式發放。同時公布唯一官網「10000.gov.tw」。記者黃義書／攝影
財政部與數發部次長葉寜（左）下午在財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會。一萬元現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、 「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式發放。同時公布唯一官網「10000.gov.tw」。記者黃義書／攝影

普發現金 普發一萬 財政部

