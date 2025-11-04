普發現金一萬元 最快11月12日入帳
一萬元現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、 「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式發放。同時公布唯一官網「10000.gov.tw」。官網中有廣宣資訊，民眾可透過網站瞭解「誰能領」、 「如何領」、「常見問題」、「最新消息&法規」、「防詐騙專區」，取得普發現金正確資訊，避免被詐騙。
民眾如採「登記入帳」方式領取，可於前5日，11月5日到至11月9日，採身分證字號或居留證號尾數分流。
至於何時能領取，採「登記入帳」者，將於11月12日開始入帳、「ATM領現」者11月17日開放領取、「郵局領現」則於11月24日開放領取。所有領取時間至115年4月30日止。「直接入帳」者不用登記，11月12日就能入帳；而115年4月1日至30日出生的新生兒，應於115月5月22日前至郵局領取。
