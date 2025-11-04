普發現金1萬台北市加碼「好康」來了 抽獎總額3千萬還有場館優惠

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產發局，台北市政府祭出有什麼「好康」？產發局長陳俊安透露，將以抽獎形式，獎項比上次普發6千元時更豐富，下周就會公布。

闕枚莎質詢指出，全民普發現金1萬元，台北市政府如何把這股消費熱潮留在台北市？民眾都有期待加碼方案，希望市府的時程要加速，請產發局、商業處加速完成。她也建議，除了抽獎，還要有商圈加倍送，鼓勵市民支持在地店家，且市府要友善中、小型店家，簡化登錄、補助程序，讓小店家也能受惠。

陳俊安表示，上次普發現金6千時，市府就有相關抽獎活動，這次普發現金1萬，除了市府經營的場域場館的優惠外，抽獎形式也會辦理，且獎項更豐富，市府已經編列3千多萬，所以獎項約3千多萬元。