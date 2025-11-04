快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

普發一萬登記5日起跑 財政部：前五日分流登記、10日全面開放

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。財政部4日下午召開記者會，呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

為因應即將開放線上登記作業，財政部4日與數位發展部共同召開記者會，邀請行政院打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會、中華郵政股份有限公司、財金資訊股份有限公司及關貿網路股份有限公司參與，透過本次記者會加強說明普發現金領取方式及介紹廣宣網站內容，並由數位發展部說明登記入帳系統操作方式。

為了讓網站減壓，登記期間前5日（11月5日至11月9日）以身分證字號或居留證號尾數分流，11月5日身分證字號或居留證號尾數為0、1；11月6日尾數為2、3；11月7日尾數為4、5；11月8日尾數為6、7；11月9日尾數為8、9；11月10日以後則不限，登記入帳開放時間很充裕將持續至4月30日止。

財政部表示，「登記入帳」將自11月5日上午8時起開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988客服專線洽詢，為配合11月5日登記網站開放，1988客服專線於當日提早至8時提供服務。

財政部補充，凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，並於專案結束後2個月刪除。該部並呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站（https://10000.gov.tw）公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

普發現金 普發一萬 財政部

延伸閱讀

普發現金來了！財政部明起開放預登記 最快11日萬元入帳

中設債務管理司出擊 要管地方債 化解隱性風險

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

大陸債務管理司出擊 要管地方債

相關新聞

普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

政府普發現金即將開跑，財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流，財政部政務次長阮清華...

普發現金1萬台北市加碼「好康」來了 抽獎總額3千萬還有場館優惠

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產...

普發一萬存將來銀行 享五項權益任選再抽輝達投資金

政府普發現金一萬元在即，各銀行紛搶商機。純網銀將來銀行NEXT BANK推人人有獎的「N倍奉還」雙重回饋專案。11月28...

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

普發萬元超商幫你加碼 7-ELEVEN最高送700元 全家刮刮樂抽萬元購物金

全民普發萬元即將上路，7-ELEVEN與全家便利商店搶搭熱潮，推出限時優惠與多重加碼活動，讓萬元現金價值再放大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。