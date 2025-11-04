普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

政府普發現金即將開跑，財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流，財政部政務次長阮清華表示，登記入帳將於明（5）日起開放預登記，依身分證字號共分5天進行。

阮清華表示，10月23日強化任性特別條例預算通過後，行政院就進行相關說明，此次普發1萬元現金比照2023年普發現金模式，共有登記入帳（網路登記）、直接入帳（免登記）、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。

阮清華表示，各種方式中，登記入帳最為方便，不用出門就能直接拿到錢，避免網路壅塞，也不用排隊，但也強調政府不會主動發簡訊通知民眾領取登錄，也不會要求到ATM轉帳，請民眾避免受到詐騙。

財政部則表示，登記入帳開放預登記後，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

財政部表示，在預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳。

為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，民眾可自11月13日起至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。