普發1萬人人有獎！將來銀推五大權益任選 再抽NVIDIA投資金

放大普發一萬元，純網銀將來銀行NEXT BANK推人人有獎的「N倍奉還」雙重回饋專案。11月28日0時前選擇將來銀行作為「登記入帳」帳戶，享「大將卡」、「行動支付」、「外匯」、「房貸」、「財管」五大權益5選1回饋，於2026年1月30日前完成入帳者，還可再參加市價近10萬元的「NVIDIA投資金」抽獎。讓國人超有感，還更進一步擴大普發1萬的效益，促進民生經濟。

將來銀行「N倍奉還」專案主打人人有獎，以客戶需求為核心—存款族可選美元一個月期12%優惠定存，短天期、高利率，適合具外幣資金停泊需求的族群；支付族可選大將卡加碼2%回饋無上限，搭配大將卡原本就有的海外回饋2.5%回饋，最高享4.5％回饋無上限，或是選行動支付如全支付、街口、將來支付享2%加碼，日常生活、旅遊場景筆筆刷卡均超有感。

購屋族、財管族也有好康—購屋族完成房貸申辦並於核准一個月內撥款，可享 2,000 N 點回饋；財管族新加入黃金級（含）以上財管會員即可獲得 200 N 點。將來銀行指出，「N倍奉還」讓客戶不只是收進一筆錢，還能依個人需求自由選擇如何運用或儲蓄，甚至放大這一萬元。從帳號、回饋到理財方式，還給客戶沒想過的自由。

此外，凡民眾於2026年1月30日前登記並完成入帳至將來銀行，還有機會抱回「NVIDIA投資金」，依美國時間10月31日收盤價換算，本筆投資金近台幣10萬元。

將來銀行指出，政府普發1萬元登記入帳將於11月5日上午8時正式起跑，民眾可分流至普發現金官網登記，填寫健保卡號、身分證字號或居留證號及指定金融機構帳號後，最快於11月11日傍晚18時起開始入帳。將來銀行因提供「帳號自由選」服務，國人登記時填寫帳號好記又快速，讓普發一萬成為開啟將來的第一步。