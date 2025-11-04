普發萬元明起上路！四大超商搶攻「萬元放大術」商機

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

隨著政府普發萬元政策即將上路，預計引爆購買潮，7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart四大超商各自祭出「萬元放大術」搶普發現金商機。

7-ELEVEN祭出千元放大隨取卡等四大加碼優惠方案，挑戰超商通路最多元優惠；全家以「現金放大術」為核心，推出「普發三重奏」活動；萊爾富推出「馬年發財卡」，抽輝達、台積電股票；OKmart推出線上限定「全民普發 來OK享好康」優惠，滿千元再贈300點。

7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出四大加碼優惠方案，包含「1,000元放大隨取卡」、「500元食品飲料商品優惠組」、「行動隨時取超值組」、「預購質感優惠組合」，購買千元放大隨取卡消費賺加碼金與額外點數回饋，搭配購買線上線下商品優惠組合，挑戰超商通路最多元優惠。

此外，11月迎來雙11購物節，7-ELEVEN旗下自有電商平台自11月1日起全面出擊，「i預購」、「iOPEN Mall」再加上團購平台「i划算」串聯全台逾7,100間門市通路，以「uniopen會員生活圈」獨有的點數加倍回饋與多元支付體驗，預計帶動業績成長兩成。

全家以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，協助民眾聰明運用普發金，讓現金紅利在日常消費中加乘放大。自11月5日起至12月31日，全家推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」活動，以及ATM領現加碼優惠，帶動業績成長。

萊爾富迎接普發萬元，推出「馬年發財卡」與萬元家電優惠、多入組整買領取超划算，打造全民最強購物季。

萊爾富指出，此次特別推出的「馬年發財卡」，包含現場獎三個商品兌換，還可以抽電玩、飛機票及家電等，在指定時間內登錄序號可以抽「輝達股票、台積電股票」，讓民眾百元輕鬆放大術、還有機會變輝達、台積電小股東。

同時，萊爾富也與多家知名品牌家電合作，推出「萬元家電專案」，包含冰箱、洗衣機、除濕機等熱門商品，最低萬元有找，讓民眾用普發金升級生活品質。

此外，針對精打細算族群，推出「多入組整買領取」優惠活動，指定飲品、零食、生活用品等組合商品整組購買即享更高折扣，搭配萊爾富會員點數回饋，等同現折再回饋，讓「普發萬元」發揮最大購買力。

OKmart也搶搭「普發一萬元」政策，推出線上限定「全民普發 來OK享好康」優惠，自11月13日至11月17日於雲端商城購買OKCAFE飲品，消費1,000元，再加贈OK Point 300點，讓消費者用千元補滿整月能量。

此外，OKmart再結合「雙11購物節」風潮，業者觀察發現，每年雙11期間受惠於節慶話題與優惠刺激，全台門市銷售量平均成長約一成，顯示實體通路買氣持續回溫，線上線下整合效益明顯。

普發現金 普發一萬

延伸閱讀

相關新聞

普發一萬來了！財政部明起開放預登記 最快11日入帳

政府普發現金即將開跑，財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流，財政部政務次長阮清華...

普發現金1萬台北市加碼「好康」來了 抽獎總額3千萬還有場館優惠

民眾期待已久的全民普發現金1萬元，明天開放登記，地方政府也將祭出有感的加碼方案。台北市議員闕枚莎下午在議會財建部門質詢產...

普發一萬存將來銀行 享五項權益任選再抽輝達投資金

政府普發現金一萬元在即，各銀行紛搶商機。純網銀將來銀行NEXT BANK推人人有獎的「N倍奉還」雙重回饋專案。11月28...

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

普發萬元超商幫你加碼 7-ELEVEN最高送700元 全家刮刮樂抽萬元購物金

全民普發萬元即將上路，7-ELEVEN與全家便利商店搶搭熱潮，推出限時優惠與多重加碼活動，讓萬元現金價值再放大。

